为什么多诺万·卡里略的奖学金取决于他参加 2022 年世界滑冰世界杯

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 8, 2022. Donovan Carrillo of Mexico reacts after his performance. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

多诺万·卡里略·苏阿索在 2022年北京奥运会期间突然登上了冬季奥运会的现场。在比赛中，当他第一次参加决赛时，他设法克服了任何墨西哥人参加那场比赛的困难。尽管他取得了成就并打破了个人成绩，但墨西哥当局没有逐月增加或修改他获得的奖学金数额，而是要等到世界花样滑冰锦标赛结束后才能确定奖学金数额。

这位才华横溢的滑冰运动员每月获得的收入为 3万墨西哥比索，所有成功获得2020年东京奥运会资格的运动员也是如此。尽管暑期课程的学科参与者根据日本首都实现的目标接受了刺激措施的调整，但卡里略的情况并非如此，根据国民议会负责人安娜·格瓦拉（Ana Guevara）的说法，卡里略将不得不等到2022年蒙彼利埃之后体育文化和运动委员会（CONADE）。

根据这位前奥运奖牌得主的声明，在2022年北京冬季奥运会结束时举行的新闻发布会上，卡里略被告知了颁发体育奖学金的新条件和操作规则。从这个意义上讲，将考虑新的参数，例如排名以及在考虑其年度计划的官方国际竞赛中超越的阶段。

在参加2022年北京奥运会期间，卡里略获得了第22名（图片来源：叶夫根尼亚·诺沃热尼娜/路透社）

正是在2022年1月，向该国高绩效运动员提供财政支持的参数发生了变化。从这个意义上讲，新的条件考虑了向那些在其学科表中表现最好的运动员提供最高的数字，无论是在奥运会还是世界锦标赛中。

在这方面，安娜·格瓦拉（Ana Guevara）指出：“我们希望奖学金能够产生更多的竞争，更有抱负，但是参加比赛的人并不是墨西哥最好的，而是能够与世界上最好的奖学金竞争。安东尼奥·德·瓦尔德斯（Antonio de Valdés）的采访中，舒适永远不会为您带来结果或愿望。

从这个意义上讲，如果他们在奥运会第16步完成比赛，他们每月可以获得9,000 墨西哥比索，如果他们领先积分榜，则每月可获得55,000 墨西哥比索。就世界锦标赛而言，考虑到相同的范围，这个数字从 7,000墨西哥比索到49,000 墨西哥比索不等。

安娜·格瓦拉表示，多诺万·卡里略的奖学金金额将在2022年世界滑冰世界杯结束时确定（照片：Twitter/ @CONADE）

另一方面，如果它超出了前16名，则该金额可能会突然减少到每月约6,000墨西哥比索。如果在2022年北京奥运会结束时，尽管他在短期免费项目中获得了个人最好成绩，并且是冬季奥运会决赛中的第一位墨西哥运动员，但对卡里略的角色进行了评估，那将是这种情况。

但是，有一个条款可能会使您受益。如果在蒙彼利埃世界锦标赛期间，卡里略未能跻身榜首，如果 “由于他的体育生涯和职业生涯，他仍然对发展抱有广泛的期望，并有可能取得出色的国际成绩，那么他就可以继续留在受益者名单上在奥林匹克周期基本比赛中获得了历史事件的记录”。

这位墨西哥运动员在国际滑冰联盟（ISU）举办的世界排名中排名第81 位。如果改善其在奥运会上的地位，它也可能在全球排名中攀升一些台阶。他在2022年蒙彼利埃的比赛将于3月24日清晨开始，届时他将面对 49名对手，其中一些人参加了北京比赛。

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