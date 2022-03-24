他在哪里以及他们如何逮捕第三名涉嫌犯有前彪马·阿兰布鲁罪行的嫌疑人：他将扮演什么角色

费德里科·马丁·阿兰布鲁的罪行是法国体育媒体的主要焦点之一。在公布了谋杀案中三名嫌疑人的身份后，安全部队逮捕了所有被告，试图澄清案件。最后一个倒下的是罗曼·布维尔（Romain Bouvier），他在另一个事件发生几个小时后被南特警方发现被告在匈牙利与乌克兰的边境被捕。

这名 30 岁的男子将与另一名被确认为 Loïk Le Priol 的被拘留者一起接受调查，因为他是周六早些时候在巴黎专属区域圣日耳曼大道中间袭击前阿根廷橄榄球的涉嫌射手之一。据称，Bouvier和Le Priol乘坐了一辆由24岁女孩Lison 驾驶的吉普车，Lison还被指控犯有 “共谋谋杀” 罪，已被审前拘留。

本周三，3月23日，接近该案的消息人士向法新社机构证实，该男子是由法国萨尔特省（该国西部）的南特调查和干预大队（BRI）发现的。与此同时，一天后，当地媒体透露了他被捕的一些细节。根据巴黎人的说法，正如当局所描述的那样，这名男子 “肥胖，几乎秃顶，留着黑胡子” 也属于极右翼法国人。起初，这个人在中午左右在街上被捕，前一天在索莱斯梅斯公社购买旅馆房间时被看见。

但是，当南特研究和干预大队来到现场时，他已经不在了。第二天，巴黎犯罪小组 “从自动柜员机取钱后” 发现他坐在银行里，设法抓获了他。

然后，警察将他转移到巴黎的司法机构，在那里他被拘留，在接下来的48小时内他必须在那里作证。像他的同事 Loik Le Priol 一样，Bouvier 被指控为该事件的帮凶和肇事者。

法国数字报纸 Mediapar t解释说，这两个人经常光顾一个圈子，这个圈子聚集了来自国家青年阵线和法国极右翼学生联盟GUD（Union Defense Group）的活动分子。值得注意的是，两人都不得不在6月出庭审理另一起案件，在该案件中，他们因2015年针对极右翼组织前总统的 “严重暴力” 而被起诉。

同年10月，Le Priol、Bouvier和GUD的其他三名成员被指控暴力殴打和羞辱一名前工会领导人，强迫他脱光衣服。

当局已经找到了三名涉案人员的抓获

周六晚上，在灵魂之桥和菲亚特500的方向盘后面，24岁的年轻三年级营养学生里森被捕。调查人员声称，是她驾驶的是在 2007 年橄榄球世界杯上射出铜牌得主的两名男子所乘坐的车辆。

“我叫孩子们离开。我不想这样发生。我的行为是出于本能和出于爱。” 这位女士在解放和拘留法官面前流泪地宣称。被指控犯有 “共谋谋杀” 罪的人被关押在凡尔赛宫审前拘留。“我告诉孩子们不要打架。我为受害者感到非常生气和悲伤，” 她补充说。但是，司法消息人士说，他拒绝向调查人员提供他的手机和计算机设备的访问密码。

就洛伊克·勒·普里奥尔而言，他当时在边境城镇扎洪尼，匈牙利、斯洛伐克和乌克兰的边界交叉。匈牙利警方说：“这名外国人告诉警方，他受过军事训练，本来会去乌克兰打仗的。”该男子在事件发生72小时后被捕，距离法国城市约1800公里。

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