“我们寻求启发”：Grupo Firme 即将在 Foro Sol 举办历史性的音乐会

来自 Grupo Firm e 的 Eduin Caz 和公司聚集在墨西哥城的 Autódromo Hermanos Rodríguez 的 So l 论坛上，向他们讲述了他们职业生涯中最伟大的成就的愿望和梦想：滚石乐队、麦当娜、AC/DC 在舞台上赢得的三个完整约会，除其他外。

在乐队本身的声音中，他们的发行量是进入一个论坛，或者是为了实现小得多的目标，因为他们认为这是很大的责任；但是，在创纪录的时间内销售的 “冷水桶” 使他们开始相信 Grupo Firme 的真正魔力。

“我们想填补跳蚤，在蒂华纳，经理把 Sol Forum 放在我的脑海里，我说如果我们不这样做，我们永远不会知道，他不在那里，现在我们会选择的。当我们开始做更多的事情来到这里时，思想打开了，我们开始有更疯狂的想法，我们想要更多的东西，我们将实现这些目标，” 乐队的歌手说。

Grupo Firme 保证，他们作为艺术家迈出的每一步的目标都是激励他人实现梦想（照片：Gustavo Azem /Infobae Mexico）

另一方面，他们保证，要获得 Grupo Firme带给他们生活的成功并不容易，但是他们试图适应它，并以最佳方式尝试，并始终注意所采取的步骤，因为他们想传达给听众的信息是灵感，他们知道梦想永远可以实现。

在这种情况下，他保证，与他们的外表，着装和表达自己的方式有很大关系。这位歌手说：“当成功来临时，如果我们带着人字拖或短裤来到这里，你会说，pinche morro tacuache，那看起来不像艺术家，我不尊重他。”

她说，这一切都是开始的，因为她在社交媒体上看到了一位女士的评论，她告诉她她只能在脚踏车上接受评论，这对她儿子来说是个坏榜样，所以她不想让他接触他的视频或音乐。这就是改变的发生方式，以便与更多的人更亲密并扩大他们的粉丝群。

“他是对的，我告诉他们，我们要带他去 tomadera，我们进入健身房，生活发生了根本性的变化，看不到我们采取的其他任何东西，我们正在努力激发灵感。我们不能去和那位女士打架，我们希望她感到高兴并带他去听音乐会，已经售出了两张门票。他们总是以他们看待你的方式对待你，” Eduin Caz 说。

Grupo Firme 保证，他们作为艺术家迈出的每一步的目标都是激励他人实现梦想（照片：Gustavo Azem /Infobae Mexico）

最后，他们炫耀了自己作为Grupo Firme开始的时尚，这甚至是他们成名的关键之一：与墨西哥地区的同事一起录制各种二重唱，无论他们的名字在业内大小。

他们说，重要的是向所有从零开始的人提供支持，就像他们希望得到支持一样。这最终爆炸式增长，并鼓励其他人也这样做，这使所有人都受益。

“Grupo firme位居榜首，必须有所下降，但我们正在努力使它变得很晚，我们正在努力使其进展缓慢，我们开始与该地区的许多人进行二重唱，而Grupo Firme的主题友谊开始奏效。该地区开始进行许多二重奏，这对我们所有人都有用，每个人都从中受益。”

最后，他们承认，他们手中有一些惊喜，从与哥伦比亚歌手卡米洛（Camilo）的歌曲首演到墨西哥和美国主要城市的体育场巡回演出，以及即将在 “该国最重要的博览会” 上揭晓的日期，会不会是圣马科斯国家博览会？

（照片：instagram/ @grupofirme）

乐队的首次约会于 2022年3月25日在CDMX的Foro Sol上宣布，以创纪录的时间售出。少于45分钟。这就是他们决定继续举办可能代表今天创纪录的音乐会的方式。

第二个日期，即3月26 日，售罄，直到最后一张门票。曾经是 Diablos Rojos 棒球队主场的巨大体育场没有一个角落可以幸免。目前，预计所有日期之间大约有20万人。

最后一个日期于2022年3月24日开放，成为第一个在墨西哥首都举行的活动。也完全精疲力尽，很抱歉给你这个坏消息，但有一个好消息，因为他们宣布了第四个约会，直到5月7日。

门票可通过Ticketmaster系统，电话，其网站或在墨西哥城的Palacio de los Deportes的售票处以及购物中心，商店等的老牌场所出售。

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