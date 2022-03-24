委内瑞拉对手呼吁全民协商选举总统候选人

加拉加斯，3月24日委内瑞拉政治组织主席安东尼奥·埃卡里本周四提议在不同反对派之间举行 “公开和全民的全国协商”，以选出一名统一的候选人，在2024年总统选举中面对查维斯莫选举。 埃卡里在新闻发布会上说：“相反，我们想提议举行一次由委内瑞拉绝大多数民众参与的公开和全民的全国协商，这是唯一能使我们获胜、收集和治理委内瑞拉的协商。” 这位领导人保证，这应该是一次 “公开” 的磋商，“每个想参加的人都不用担心”。 在这方面，他保证，拉皮斯联盟将不会参加 “保持” 委内瑞拉反对派被绑架的团体召集的初选，尽管他没有具体说明他指的是谁，也没有说明他所提到的所谓绑架事件是什么。 他说：“我们不会参加那些被绑架委内瑞拉反对派并打算再次劫持总统候选人资格向（尼古拉斯）马杜罗投降的小团体所腐败的初选，因为他们想要求宽大处理。” 埃卡里还提到尼古拉斯·马杜罗政府最近向反对派各阶层发出的对话邀请，并确认他领导的组织将参加。 他说，他们接受该提案 “的坚定意图是为委内瑞拉人取得具体成果，而不是自拍照或炖菜。” “委内瑞拉要等到2024年才能忍受健康，教育和营养不良方面存在的危机。他受不了我们要到 2024 年。这就是为什么我们必须处理这个问题，如果我必须和美国大使（詹姆斯·斯托里）坐在一起或与尼古拉斯·马杜罗总统坐在一起，那么我们会的。我们将与任何人坐下来解决委内瑞拉危机，” 他说。 3月15日，由议会议长豪尔赫·罗德里格斯代表的政府在对话进程中宣布，它将召开 “与委内瑞拉反对派所有行动者的密集磋商和会议”，以了解 “民众的真正期望”，而不是澄清他们是否会回到去年8月在墨西哥安装的桌子上。 罗德里格斯当时说：“现在，（是）一个会议的过程，我们将询问我之前提到的所有参与者，在那轮会谈之后，我们将能够说出我们都为对话建立了什么样的形式。”首席 gcs/sb/dmt