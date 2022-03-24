乌克兰警告白俄罗斯，如果其军队进入该领土，他们将被 “无情地” 摧毁

乌克兰外交部长迪米特罗·库莱巴（Dimitro Kuleba）警告白俄罗斯方面，如果其武装部队进入乌克兰领土并开始敌对行动，他们将像俄罗斯军队一样 “无情地” 被摧毁。

库莱巴在乌克兰电视台收集的声明中说：“我们已经非常简单明确地向白俄罗斯方面传达，如果其武装部队进入乌克兰领土并在这里开始敌对行动，他们将被残酷地摧毁，就像俄罗斯军队正在被摧毁一样。”机构。

库莱巴说：“白俄罗斯人最不应该感兴趣的是，他们的孩子、兄弟和丈夫因为普京和卢卡申科的一些荒谬想法而死在这里。”他还补充说，白俄罗斯军队还没有准备好作战。

库莱巴补充说，根据一些消息来源，白俄罗斯军队 “不想也不准备与乌克兰作战”。

根据乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上发布的最新报告，在与乌克兰接壤的边境附近，白俄罗斯武装部队大约有四个战术营组。

乌克兰警告白俄罗斯，如果其武装部队进入该领土，他们将 “毫不留情” 地被摧毁

Ukrin form机构援引乌克兰国防部的话说，俄罗斯正试图说服白俄罗斯军队参加对乌克兰的战争，尽管它声称每月的付款在1,000至1,500欧元之间。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格周三呼吁白俄罗斯 “结束对普京入侵的同谋”。在这方面，乌克兰当局表示，仍然 “不可能排除” 他参加俄罗斯军队的可能性。

乌克兰国防部周日表示，尽管明斯克一直坚持不参加战争，也不会加入敌对行动，但有迹象表明白俄罗斯当局正在为进攻做准备。

乌克兰还谴责在入侵的背景下，俄罗斯利用白俄罗斯的领土转移部队和装备。这场攻势是在普京承认乌克兰东部自封的顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国独立后的几天开始的。

另一方面，白俄罗斯主办了乌克兰和俄罗斯代表团之间的几次会议，试图达成结束冲突的协议。除了两国外交部长在土耳其举行会晤和以色列进行调解之外，这是谈判的主要途径之一。

（来自欧罗巴出版社和EFE的信息）

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