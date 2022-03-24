特朗普起诉克林顿涉嫌阴谋将他与俄罗斯联系起来

迈阿密，3 月 24 日美国前总统唐纳德·特朗普周四起诉希拉里·克林顿和民主党全国委员会（DNC）涉嫌在 2016 年竞选期间密谋制造 “虚假叙述”，以使选民相信它与民主党全国委员会（DNC）有联系俄罗斯。 根据在迈阿密南佛罗里达区联邦法院提起的诉讼，DNC 发明了共和党竞选活动与莫斯科之间的所谓勾结，引发了 “毫无根据的联邦调查”。 该文件认为，被告利用了 “高度机密的数据来源” 的机会，并将发生的情况与水门事件进行了比较，水门事件是1970年代针对民主党的政治间谍阴谋，以时任美国总统理查德·尼克松辞职而告终。 特朗普的律师说，被告试图影响选民的 “信任”，“为了一个自私的目的而共同努力：诽谤唐纳德 ·J· 特朗普。” 该诉讼要求法官对 “本法院认为公平和适当的惩罚性赔偿，费用和其他补救措施” 进行赔偿。 法庭摘要写道：“该阴谋是由克林顿竞选活动和 DNC 的高级官员构思、协调和实施的，” 法庭摘要指出，“多管齐下的袭击” 试图 “通过煽动媒体狂潮” 来 “公开诽谤” 特朗普。 被告中有几位联邦调查局人物，包括前局长詹姆斯·科米，克林顿竞选经理约翰·波德斯塔和乔·拜登总统的国家安全顾问杰克·沙利文等。 被告中还有前英国间谍克里斯托弗·斯蒂尔（Christopher Steele），他是一份报告的作者，该报告指出，莫斯科与特朗普的竞选活动有关，俄罗斯特勤局掌握了有关前总统的敏感材料，可以用来对付他。 联邦调查没有发现任何证据表明特朗普或他的竞选活动与俄罗斯密谋赢得大选，但确实发现俄罗斯政府开展了一场运动，以帮助共和党人在 2016 年进入白宫。