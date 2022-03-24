里萨拉尔达的三个城市对内华达州德尔鲁伊斯火山的火山灰排放保持警惕

由于最近的地震活动，火山学和地震观测台宣布内华达州德尔鲁伊斯火山发出黄色警报后，里萨拉尔达政府警告说，未来几天，圣罗莎，佩雷拉和多斯克布拉达斯市可能会发生火山灰坠落。

在与RCN电台的对话中，里萨拉尔达风险管理办公室主任戴安娜·卡罗莱纳·拉米雷斯（Diana CarolinaRamírez）解释说，正是最近几天记录的风向将火山物质转移到该部门。

实际上，在3月23日星期三下午，AeronáuticaCivil报告说，由于佩雷拉的Matecaña机场附近存在火山灰，该地区的运营受到了数小时的影响。

“出于同样的原因，迦太基和亚美尼亚机场的某些程序也可能受到影响。(...)航空管理局补充说，航空运营商会监视情况，以最大程度地减少对用户的影响。

虽然佩雷拉机场的运作在数小时后恢复正常，但在接到警报后，里萨拉尔达政府呼吁各省救济机构和广大社区执行行动计划，以便在发生紧急情况时在该领土实施。

同样，里萨拉尔达政府向其居民宣布了四项行动，如果该省发生地震和/或灰烬排放，这些行动可以实施：

1.了解疏散指示并确定集合点。

2。参加演习。

3.准备好你的应急手提箱。

4.制定社区应急计划。

哥伦比亚地质调查局报告说，它继续监测火山现象的演变。同样，它请哥伦比亚人查阅并随时了解该实体网站 www.sgc.gov.c o上公布的这方面的官方信息。

值得记住的是，这不是本月哥伦比亚地质调查局第一次警告内华达州德尔鲁伊斯火山周围地区的灰烬掉落。3月1日，该实体通过其信息渠道发出警报，据报道火山物质落在马尼萨莱斯市和维拉玛丽亚市。

地质调查@@ 局报道：“通过安装在火山地区的摄像头和洛斯内瓦多斯国家自然公园官员的报告，证实了与其中一些信号相关的气体和灰烬排放。”

鉴于该日火山散发的火山灰，该实体报告说，地质结构将保持黄色警报，因为不排除火山过程加速以及因此火山活动发生变化的可能性。





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