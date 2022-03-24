这就是在 Conalep de San Luis Potosí 发现的加密货币矿山的运作方式

圣路易斯波托西州的当局在该实体内的国立技术专业教育学院（Conalep）的一个校园里发现了一个加密货币矿。

这是在州控制论警察在校园投诉后向 Conalep系统总局进行干预之后建立的。

据当局称，除了据信有一个公职人员网络参与其中的事实，还打开了一个调查工具包，以查明涉嫌实施该行为的人。

这项干预是在总干事帕特里夏·阿尔瓦雷斯·埃斯科贝多（Patricia Álvarez Escobedo）由于计算机设备运行问题而要求政府机构分析信息技术领域之后进行的。

在进行调查时，网络警察人员在两台计算机和两台服务器上发现了加密货币挖掘的证据。

根据圣路易斯波托西州公共安全部（SSP）的信息，加密货币挖矿涉及通过复杂的 “解决数学问题的过程” 来开发数字货币，该信息无法手动解决。

（照片：Facebook/ @sspslp）

因此，它需要一台 “或几台连接到块信道网络” 的计算机，具有强大的计算能力和能量。在这种情况下，该单元的元素发现了两台计算机设备和两台服务器，利用校园系统的能量进行这项活动。

一旦计算机系统解决了数学问题，就会授予加密货币作为奖励。

加密货币挖矿是一个完全数字化的过程，需要几台计算机，因为随着越来越多的机器被添加到网络中，这个难题通常会变得更加困难，因此需要更多的力量来解决难题。

这项活动通常由受益于数字货币创建的独立人士完成。

独立矿工将其计算能力添加到矿池中，每个矿工贡献总量的一定百分比。当发现问题的结果时，利润将分配给所有涉及的矿工。

证据是在校园计算机上发现的，这些计算机仍在活动中（照片：Facebook/ @sspslp）

这些计算机包含为此目的所需的软件、硬件和配置，以及它们累积利润的个人投资组合。

出于这个原因，当局发现这些设备仍在使用Conalep教育机构拥有的设备和资源（电力和互联网）进行采矿工作。

同样，这种需要大量能量的活动被证明对环境是致命的。由于在某些情况下，计算机农场使用24小时，因此它们会产生大量的二氧化碳。

世界各地有成千上万的矿工连续几天让大量计算机在解决数学难题上工作，污染足迹变得更大。有人认为，这与整个国家的能源消耗量相当。

值得一提的是，在教育系统的法律领域，已向国家总检察长办公室提出了相应的申诉，以确定下落并对公务员实施相应的制裁，因为据推测，数百万美元已生成。

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