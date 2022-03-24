他们批评克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）告诉一位声称上学路线的母亲她说 “不知道”

波哥大市长克劳迪娅·洛佩斯（ClaudiaLópez）的一个新的错误开端使她卷入了社交网络上的争议，因为她对一群父母的回应谴责她没有提供前往首都几所公立学校的学校路线。

这些事件发生在3月18日上周五，但直到本周，波哥大议员露西亚·巴斯蒂达斯（Lucia Bastidas）是总统的同一党绿色联盟的成员，发布了视频，直到本周，它们才在社交网络上风靡一时。

“市长，他们没有给我们答案，我们想要一个答案，在（学校）里面他们什么也没告诉我们，他们给了我们什么解决方案？”，注意到位于第 75 街第 30 场比赛的拉斐尔·伯纳尔·希门尼斯学校的学生的与会者。

对于这些指控，克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）做出了强烈的回应，并用她熟悉的话向一位责骂她的母亲保证 “不知不觉地说话”。

片刻之后，统治者骑上了她骑的自行车离开了这个地方，没有回应有关公民的要求。其中一位市民说：“他走了，什么也没发生。”

这些图像在公众舆论中一点也不好，由露西亚·巴斯蒂达斯（Lucia Bastidas）本人领导的几位网民对这位资产阶级大师提出了严厉的批评。“拉斐尔·伯纳尔·希门尼斯（Rafael Bernal Jiménez）学校的同一位父母与克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）面对他们的孩子还没有的路线服务中的违规行为，并拒绝了他们，教育部也没有回应。他们还在等什么？”，询问了游说者。

应该指出的是，波哥大的一些父母之所以提出抗议，是因为该市的几所教育机构缺乏儿童交通工具，尤其是那些生活在玻利瓦尔城农村地区的儿童，那里的成年人绝望，他们不知道如何服用和将婴儿带到学校，因为他们没有钱支付单独的服务。

但是，面对不断的抱怨，教育部坚持认为他们已经解决了问题。实际上，国务卿埃德娜·博尼拉（Edna Bonilla）一再宣布，学区正在努力解决这些问题，应急计划正在正常进行。

市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）的反应也受到了乌里布主义的批评。例如，来自民主党中心的议员安德烈斯·福雷罗（AndrésForero）与总统竞选，并质疑她没有同情心。“他在不知情的情况下说话，我潜水了。”这是克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）对父母的不幸回应，他们要求她解决他们在学校路线上遇到的问题。市长多么傲慢和缺乏同情心！”，这位乌里派游说者说。

就他而言，几周前，交通部长费利佩·拉米雷斯（FelipeRamírez）在社交网络上的视频中解释了洛佩斯政府为改善北方高速公路上婴儿的行动能力而采取的新措施，这些婴儿还需要长时间在trancones中学习。

继续阅读：