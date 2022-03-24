“他们疯了”：费尔南德斯·诺罗尼亚回应了克劳迪奥 ·X· 冈萨雷斯

备受争议的工党（PT）联邦代表@@ 杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（Gerardo Fernández Noroña）回应了反对第四次转型的推文他出版了 “支持墨西哥” 组织的创始人克劳迪奥·冈萨雷斯· 瓜哈多。

这位佩蒂斯塔通过他的官方陈述辩称，反对派是 “狂热的”，因为该运动在墨西哥社会中的建立方式，从他的角度来看，这是一场没有暴力的革命。

“如果你意识到这一点，那就是为什么你对我们的运动、第四季度的这场非暴力革命如此愤怒的原因。Abur @ClaudioXGG”，他在 3 月 24 日星期四写道。

petista 回应了其中一位克劳迪奥 X。”s 推文（照片：Twitter/ @fernandeznorona）

而且，这位墨西哥商人每天都在分享观点专栏中的名言或对安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）持立场的人物的言论，这次他分享了马卡里奥·谢蒂诺院士的观点。

在冈萨雷斯·瓜哈多（González Guajardo）提到的文本中，专栏作家还在 El Financier 的部分中写下了他对现任联邦政府的看法，并保证由于墨西哥总统在能源问题上做出的决定，该国将有一个光明的未来或政治-他称之为社会, 经济和政治危机的序幕, 从而结束了目前的六年期.

克劳迪奥 ·X· 冈萨雷斯和古斯塔沃·霍约斯创立了 Yes for Mexico，这是一个反对 AMLO 政府的组织（照片：Cuartoscuro）

但是，这并不是4T的政治家第一次回应这位商人的信息，因为几个月前，他还这样做是为了明确表示，到 2024年，联邦行政部门将进行 “转型项目的延续”。

“我们将再次赢得他们”，这是当天最能构成回应的词语，当时立法者再次强调最令人困扰的是，第四次转型是一场 “没有暴力的革命”。

杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚一直批评克劳迪奥·冈萨雷斯的行为（照片：众议院）

Petista的立场是由于 X.González 在2021年9月写道，墨西哥正在经历 “严重影响我们” 的各种冲突；但是，这位商人保证，这种情况不会持久，因为公民将找到通往政府以外的途径民族复兴运动（Morena）的代表。

他甚至相信，到2024年，“后四季度时代” 将开始；但是，他要求所有人的支持，以 “发挥” 自己的作用，完成期待已久的任务，即反对派重返总统职位。

“墨西哥可以比莫雷纳和第四名做得更多。我们正在经历的事情严重影响着我们，但它不会终结我们。在后 4t 时代 —— 我相信这将在 24 年开始 —— 墨西哥将找到通往为所有人赢得墨西哥的道路。我们都被要求发挥自己的作用，” 他在社交网络上写道。

值得注意的是，“支持墨西哥” 组织被描述为反对由总统安德烈斯· 曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）领导的联邦政府采取的所有行动的集团，他被称为 “救世主”这就是为什么他们坚持认为 “撤销授权” 只是为了 “满足塔巴斯克尼奥的自我” 而已。

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