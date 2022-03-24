他的妻子说，有理由不引渡洪都拉斯前总统

特古西加尔巴，3月24日，洪都拉斯前总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯（2014-2022年）的妻子安娜·加西亚周四表示，有 “非常重要” 的理由要求他不被引渡到美国，美国指控他犯有与贩毒和使用武器有关的三项罪名，以及洪都拉斯最高法院将在下周之前解决什么问题。 加西亚在特古西加尔巴告诉美国广播电台：“从某种意义上说，有非常重要的论点要求解决这个问题，以支持我们的要求，因为不应批准引渡。” 去年 2 月，美国要求洪都拉斯出于引渡目的逮捕埃尔南德斯，这是由最高法院任命的自然法官授权的。 埃尔南德斯于2月15日在家中被捕，手脚被戴上手铐，被带到国家警察特种部队，此后他一直被拘留，等待最高法院全体会议的决议，最高法院将能够批准，修改或撤销引渡决定。 这位前洪都拉斯第一夫人说：“如果美国说不引渡本国公民，那我们为什么还要做相反的事情，” 洪都拉斯前第一夫人重申，她的丈夫从来都不是毒贩。 此外，他辩称，埃尔南德斯因在中美洲议会中担任议员而享有豁免权，为前总统辩护的律师团队也声称这一点。 《中美洲议会》第22条规定，该区域论坛的议员应享有 "各国代表大会代表所享有的同样豁免和特权"。但是，就洪都拉斯而言，议员不享有豁免权。 根据司法机构发言人的最新说法，最高法院将在辩方提交书面陈述后于下周一召开全体会议，其截止日期为本周五。 前总统埃尔南德斯的律师之一费利克斯·阿维拉周三告诉记者，声明发表后，最高法院的全体会议将有三天的时间来解决，该会议将从周六开始。 现年 53 岁的埃尔南德斯在 2014 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 27 日期间担任洪都拉斯总统，2010 年至 2014 年，他担任洪都拉斯议会议长。 这位前州长说，从美国对他贩运毒品的指控是洪都拉斯毒贩的 “报复” 行动，洪都拉斯毒贩在他的政府中解散卡特尔后被引渡到该国。 根据这位前总统的说法，这些贩毒者指责他的目的是让他们减少在美国的刑期，在美国有些人正面临审判，另一些人已经被定罪。 2021年，洪都拉斯前总统的弟弟前副总统胡安·安东尼奥· “托尼” · 埃尔南德斯因贩毒在美国被判处终身监禁加30年徒刑。