弗朗西亚·马尔克斯的言论激起了塞萨尔·加维里亚的愤怒和彼得里亚的决裂

在弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）批准自己为总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的副总统方案后，他对自由党前总统兼党长塞萨尔·加维里亚（César Gaviria）的言论使他感到不安，并决定中断与自由党的对话。历史契约。

加维里亚通过声明回应了这一点，他表示与《历史契约》的对话 “不可行”，并称与左翼和中左翼平台的会谈 “结束”。

此外，这位前总统表示，“仇恨、愤怒和卑鄙的政治与自由党无关”，几周前他与佩特罗会晤的 “主要原因” 是 “告诉候选人，我完全反对某些政治领导人的言论那位候选人佩特罗必须被阻止”。

最后，他补充说：“只要我是自由党主席，我就要结束我计划与该政治部门进行的一些对话！我感到非常遗憾的是，《历史公约》认为它的煽动性语言是我们哥伦比亚人可以庆祝的。他希望我国不要指望那种会导致我们在经济、社会和政治力量之间发生更多暴力和全面对抗的语言和态度。”

自由党在其网络中也分享了这一点。照片：Twitter @PartidoLiberal





今年3月8日，Semana杂志和报纸《El Ti emp o》组织的辩论证明了由于前总统塞萨尔·加维里亚（Cé sarGavi ria）可能加入而导致的《历史契约》的内部分裂，当时的候选人古斯塔沃·佩特罗和弗朗西亚·马尔克斯面对了这个问题。

在其中一个问题中，他们被问及与自由主义结盟是否有利，社会领袖兼民主党极候选人马尔克斯强烈质疑这种情况。

“我认为这个国家已经厌倦了腐败，他们想要真正的改变。他说，与加维里亚签订协议意味着更多相同，因为他是导致该国生活在我们正在经历的危机、饥荒和腐败中的人中的一员，” 他反过来敦促与妇女、青年和 LGBTIQ + 社区等少数群体团结起来。

“不可能在那里见面，因为与加维里亚的协议是什么？继续分裂国家，认为这是他们的财产；相信国家是他们的财产，然后他们必须谴责哥伦比亚人民生活在我们所处的条件下，” 这位非洲候选人批评说，她之所以加入 petrianism，是因为她想改变哥伦比亚。

此外，他重申了对1990年至1994年统治国家的塞萨尔·加维里亚（CésarGaviria）的浮躁立场；此外，他还沉浸在最近的几届政府中。事实上，他们的集体加入了伊万·杜克政府的席位，他们对今天的总统在2018年第二轮总统选举中击败佩特罗的支持是超乎寻常的。

“与那些在这个国家加深了新自由主义的人签订协议既是错误也是错误。另一件事是自由主义基础。另一件事是自由党。另一件事是在那里的人、男人和领导人。这不是 Gaviria 所代表的。我坚持认为：法国同意谁是自由主义之父，谁是腐败加深了，今天的腐败使许多社区无法有尊严地生活，这是错误的，” 法国说。

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