检察官办公室要求调查巴西部长是否使福音派人士受益

（根据部长的新声明进行更新） 巴西利亚，3月23日巴西总检察长奥古斯托·阿拉斯（Augusto Aras）周三要求最高法院对教育部长米尔顿·里贝罗（Milton Ribeiro）展开调查，因为他涉嫌在分配公共资源时偏爱福音派牧师。 阿拉斯想澄清福音派领袖吉尔玛·桑托斯（Gilmar Santos）和阿里尔顿·莫拉（Arilton Moura）与总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）关系密切且没有任何官方政府职位，是否支持与教育部有关的 “资源释放”。 在送交最高法院的文件中，检察官指出，有可能犯下被动腐败、推诿和影响力贩运等罪行。 检察官的要求是基于本周发表的报纸报道，该报道显示，教育部内存在一个 “平行内阁”，由福音派牧师指挥。 检察官办公室在一份说明中说：“根据报道，宗教领袖仍然与里贝罗部长保持亲密关系，并将负责向市政当局提出有关资源和工程的要求，” 检察官办公室还打算调查上述两位牧师。 在Folha de SãoPaulo报纸泄露了一段音频之后，丑闻有了新的层面，这位部长也是长老会的牧师，他保证教育预算的优先事项是促进那些与政府有关的福音派教会的项目。 里贝罗在录音的谈话中说：“我的首要任务是首先去最需要帮助的市政当局，其次是照顾所有与吉尔玛牧师的朋友在一起的人，” 里贝罗在谈话中说，这项战略是对 “共和国总统” 本人向他提出的 “特别要求” 的回应。 同样，《圣保罗州报》（O Estado de Sao Paulo）报道说，吉尔玛·桑托斯（Gilmar Santos）要求市长提供数额不确定的金额，以与教育部 “协议” 他的要求，一旦释放了资源，他就应该向他支付 “一公斤黄金”。 同时，监督巴西国家的审计法院批准自己进行调查，以查明教育部资源分配中可能存在的不合规定之处。 尽管来自议会团体和教育实体的压力越来越大，但里贝罗自2020年7月以来一直担任教育部门的负责人。 这位部长今天在接受美国有线电视新闻网巴西采访时承认，他应博尔索纳罗的要求接待了两位福音派牧师，尽管此后不久，他在给乔文姆·潘的声明中说，总统 “从未” 问过他 “绝对没有” 问过他。 他还强调，过去他曾向国家总审计长办公室报告过至少一名宗教人士，以调查他可能的 "非正规命令和中介做法"。 里贝罗是自极右翼博尔索纳罗（Bolsonaro）于2019年上任以来的第四任教育部长，在公开宣布同性恋是 “失调家庭的产物” 之后，现在正就涉嫌同性恋恐惧症向最高法院作出回应。首席 cms/cfa/rrt