他为阿奎罗提供参加世界杯的地方，他引用的年轻人的首次亮相以及他对抽奖的梦想：委内瑞拉之前来自斯卡洛尼的13句话

Soccer Football - South American Qualifiers - Argentina training - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina - March 23, 2022 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian

在卡塔尔世界杯的路上，每天过去的日子都少了一天。作为将于11月21日开始在中东参加比赛的17支球队之一，阿根廷队将面对季后赛的最后两场比赛。本周五他将在La Bombonera接待委内瑞拉，下周二他将前往瓜亚基尔面对古斯塔沃·阿尔法罗的厄瓜多尔。

在与维诺廷托的比赛之前，莱昂内尔·斯卡洛尼与媒体进行了交谈并提到了几个问题，比如何塞·内斯托·佩克曼这样的历史悠久的阿根廷教练将坐在替补席上。其中最杰出的是塞尔吉奥·阿圭罗（Sergio Agüero）如果加入世界杯代表团，他想扮演的角色，梅西的出席，保罗·迪巴拉（Paulo Dybala）进入世界杯的机会是什么，以及决定召集几位对世界杯的未来有很大的预测的青年球员国家队。

莱昂内尔·斯卡洛尼的最佳报价

用梅西的缺席和在场武装球队：“在最后的通话中，无论是受伤还是罚球，我们都没有想要的名单，还必须说，男孩们总是会回应。Leo 很好，他训练正常。比赛结束后，他可以参加比赛，希望他能有一场不错的比赛。”

Armani，标题：“明天佛朗哥会存钱，然后我们评估能否给另一位优秀队友一个机会。这对我们来说很清楚。让我们等着放弃球队。我们将等待今天的训练，看看安赫尔·迪·玛丽亚·科雷亚。”

Dybala 的电话：“当他处于康复过程中，当我们提供预备名单时，我和他谈过。从技术上讲，我们没有讨论这个问题。我们需要他身体健康，才能完全康复。如果他没有节奏，我们不会帮他一个忙召唤他。世界杯不见了。我们需要他处于完全状态。这就是为什么我离开后它如此有影响力的原因。它受到所有人的重视。否则，它会带来好处。其他人有这个加号，当他来的时候，他做不到。”

可能的世界杯名单：“在 26 个名单上，我们越早知道越好。这将为教练们提供一个很好的机会来解决这个问题。”

阿奎罗在卡塔尔可能扮演的角色：“塞尔吉奥非常清楚自己受到了好评。我们必须知道它能发挥的作用，这一点非常重要。事实并非如此。很明显我想从他那里得到什么，我谈过了，我希望他能和我们在一起。最后，我想他会和我们一起去参加世界杯。它值得认可，无论走到哪里，它都将很好地塑造阿根廷足球的形象并发挥明确的作用。我希望你能和你的队友在一起。让他把世界杯上可能发生的一切都带给我们，靠近球员。教练组的人与球员关系密切，但是有了这样一个才干的人，每天都要清晰，而且来源良好，对我们来说，这很重要。作为一张图片，我认为没有比这更好的了。”

他与 Pekerman 的团聚：“我不得不面对他有点奇怪，因为知道他为我代表了什么，以及在那个青年过程中担任教练组的人。我们现在尝试对长子和少年做同样的事情。除了足球，在外面，我们将永远感激不已。很高兴面对你。我给他一个拥抱。无论是青少年还是老年人，这都标志着一个时代，今天我们也在努力做到这一点。让我们对待来自 U17 或大满贯的球员没什么区别。”

为什么他决定引用几位少年的话：“这些球员，无论他们在国家队打了多少，都不会被阻止和我们一起比赛。这里没有任何阻碍。我们希望他们使用最高的 U20 进行训练，然后他们会跟随下一个电话。但是在他们达到年龄之前，他们无法被封锁。这不是主意。我们认为他们可以给我们带来质量飞跃。即使他们明天玩一分钟，决定权也将由他们决定。有了他们的条件，我们无法反过来看，我们必须利用他们可以参加国家队这一事实。我们对它们的提供方式感到非常满意。我们的想法是，他们知道国家队的气氛是什么样的。”

斯卡洛尼在阿根廷国家队训练期间（路透社/奥古斯丁·马卡里安）

年中有机会在欧洲训练：“我们的想法是，一旦联赛结束，就能够进行六、七天的训练，看看我们能和什么其他对手一起玩。还应该记住，这些男孩来自一个非常漫长的季节。你必须玩那个、训练和男孩们的假期。让它们集中25天是没有用的。我们会玩的。”

你对世界杯抽奖有什么期望：“在教练组中，有一个计划正在改变你。抽奖结束时不可能说 “太好了”。我们必须等待它发生。玩它是一个独特的场合。重要的是要好好到达并知道我们想要什么。我希望我们直接进入16轮（笑）”。

劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martínez）缺席：“劳塔罗的统计数据对他来说是正常的，因为他是我们的9岁。至于进球，球队还不错。至于更换，我们知道我们有不同的选择。根据我们在每场比赛中想要的东西。这不是我们担心的事情。想想如果他们不这样做会发生什么... 这就是我们的出色表现，有了替代品。明天其他人将有机会证明球队表现不错。”

PSG 淘汰后，梅西的表现如何：“他很舒服，没事。让他吸收另一个群体。至于他们球队的情况，我认为 PSG 打得不错，在比赛中占据了主导地位。他被排除在冠军联赛之外，他的表现并不差，但是在那个体育场里，有时候一件事足以改变一切。我认为这种情况不会影响他，明天他有机会以最好的方式向阿根廷说再见，希望未来会更好。”

六月玩意大利：“这是一个很好的考验。这是目前正在艰难停留的最好的球队之一。尽管如此，它仍然是世界上最好的之一。对我们来说非常重要，不是评估我们所处的位置，而是要竞争。对我们来说，这很刺激。我们已经在分析他们的比赛方式，因为知道这是一个很好的考验”

他们在阿根廷的比赛总结：“这个想法是让球员加入国家队。让每个人都感到有能力知道自己能在国家队中打什么。之后，该名单可能不足，但他们认为可能在头六个月内。然后是 2019 年美洲杯，我认为我们有一个不错的冠军，然后我们的比赛方式发生了变化：起初我们更加垂直，但今天球队的比赛方式相同。优点在于，知道国家队与哪些球员打得最好。今天每个人都知道国家队在打什么。没有多少奖牌可以挂在我们身上了。”

继续阅读：