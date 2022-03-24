以色列文化部长欢迎一群乌克兰人回家

耶路撒冷，3 月 24 日以色列文化和体育部长希利·特罗珀周四报道说，他在自己的住所中安置了一个来自乌克兰的家庭，与此同时，以色列宣布自俄罗斯入侵开始以来已经接收了来自该国的近 17,000 人。一个月前。 由国防部长贝尼·甘茨领导的中间派阿祖尔·布兰科党的特罗珀几天前迎来了来自哈尔科夫和基辅之间城市的九岁的马克、他的母亲莉娜和他的狗。 这位部长通过他的 Facebook 帐户说：“在只用一个手提箱逃脱战争之后，我们正在尽我们所能为他们提供一些和平、温暖、家园和他们所需的一切。” 特罗珀说，这个乌克兰家庭是通过一项计划抵达以色列的，该计划为100名乌克兰运动员及其家人提供了便利，因为这个男孩是一名网球运动员。 部长今天的宣布恰逢一支新的乌克兰人员队伍抵达，这使自战争开始以来从该国抵达的难民总数达到16 858人。 在以色列人口和移民局今天公布的这一数字中，有7 880人是通过所谓的《回归法》抵达的，该法允许犹太血统的人在该国定居。 以色列当局拒绝接触 308 名乌克兰人，1,304 人在最初进入该国后离开了该国。 在对以色列将接收的人数发生争议之后，内政部最近确定，所有没有犹太血统、有以色列国籍亲属且是该国居民的乌克兰人都将能够获得入境签证。首席 pd/jma/pddp