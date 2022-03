捷克歌剧院芭蕾舞团，乌克兰流亡儿童的绿洲

古斯塔沃·蒙格 布拉格, 24 Mar With the body in Brague, 但是乌克兰的心灵, 十一个女孩和一个男孩年龄介于 5 和 12 逃离俄罗斯在该国侵略的人已经开始在捷克共和国国家歌剧院芭蕾舞团向他们开放的课堂上跳舞. 自从俄罗斯军队入侵乌克兰以来,这个中欧国家已经向来自乌克兰的难民发放了超过20万份签证,其中一半是未成年人,著名的捷克芭蕾舞团发起了一项倡议,以帮助流亡的这种艺术的学生重获新常态。 捷克国家剧院的教育家舞蹈家贾娜·霍达索娃(Jana Khodasova)的想法是让这些孩子在布拉格的逗留更加愉快,因为他们渴望自己的朋友以及他们不得不离开的国家的生活。 芭蕾舞传统 “我在电视上看到了恐怖的画面,并告诉自己我们必须提供帮助。乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯... 是芭蕾舞文化很棒的国家,我想如果不可能在逃离的孩子中有一些人跳舞,” 霍达索娃在接受埃菲采访时解释说。 “在乌克兰,(芭蕾舞)是基础教育的一部分。而且我们希望让你每周一两次轻松地开始移动。” 这位艺术家补充说,他目前正在约翰·克兰克编排的莎士比亚悲剧《罗密欧与朱丽叶》在国家歌剧院编排的新改编中扮演 aya。 这个享有盛誉的文化实体为流亡儿童提供舞蹈练习室,通过芭蕾舞与霍达索娃接触的捷克家庭负责捐赠服装。 “我们知道孩子们会带背包,但没有紧身连衣裤、长筒袜和芭蕾舞演员。我写信给大约一百个(捷克)孩子,问他们家里是否有不再穿的衣服,送给(乌克兰)孩子,” 霍达索娃解释说。 头等舱 老师说她愿意组织两组,每组二十个孩子。 到目前为止,已有22名申请人报名,尽管本周三举行的第一堂课有12至11名女孩和一名男孩,年龄在5至12岁之间,他们正在乌克兰学习芭蕾舞,现代舞和体操。 捷克女门徒也参加了该课程。 作为翻译帮助难民的俄罗斯志愿者贾娜认为,由于家庭面临的住房和其他问题,其他参与者可能还无法参加,但她不排除他们将来可以参加芭蕾舞课的可能性。 贾娜(Jana)在布拉格生活了25年,她的女儿亚历杭德拉(Alejandra)也是一名舞蹈演员,在帮助女孩们选择紧身连衣裤并穿上舞者之后,于本周三协助女孩们进行运动。 渴望又想回来 年轻女性中有伊琳娜,她来自顿涅茨克分离主义地区的克拉马托尔斯克,在乘公共汽车旅行一周后与母亲和妹妹一起抵达布拉格。 把父亲和祖父母留在乌克兰东部的伊丽娜带着谨慎的表情,表达了她对自己土地的渴望和尽快返回的愿望。 “布拉格非常漂亮。对我来说太大了,房子也很漂亮。但我真的很想念我的房子。我不想在这里待太久,” 他说。 就她而言,八年前出生于白俄罗斯的维卡(Vika)自2020年以来一直住在基辅,她的杂技舞蹈生涯中断了,她评论说今天的课没有达到她的训练水平。 “一切都很简单。如果我和其他女孩一样,我会非常喜欢的。” 这位女孩在跳跃、灵活性和身体弯曲方面脱颖而出后说。 她的母亲达里亚说:“如果我们不在这里,维卡会去参加全国锦标赛,然后准备参加世界锦标赛。” “它没有未来,只有现在。他的尸体在布拉格。想法在基辅。想一想,城市正在被摧毁。但是我们希望她有一份快乐的礼物,” 达里亚谈到她的女儿时说。首席 gm/wr/yam (照片)(视频)