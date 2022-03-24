特斯拉在大型工厂开业派对前面临拒绝

（彭博社）— 特斯拉公司计划在奥斯汀举办一场可容纳 15,000 人的聚会，以纪念其在奥斯汀的超级工厂的开业，正面临社区和环保组织的反对。

根据提交给横跨奥斯汀的特拉维斯县的计划，该公司计划在 4 月 7 日的仅限邀请的活动中提供这座占地 74 公顷的设施、美食和两个舞台的现场音乐表演。即使在听取了一些有关邻居的证词之后，官员们仍在周二批准了批准。

科罗拉多河保护协会和总部位于奥斯汀的环境正义组织 PODER 的代表保罗·迪菲奥雷将噪音、道路封锁、建筑粉尘和水污染列为问题。

DiFiore说：“这次盛大的开幕并不能取代对社区的真正承诺。”“我敦促你考虑拒绝这项许可证，并迫使特斯拉推迟庆祝活动，直到他们开始将东特拉维斯县的社区视为埃隆·马斯克的劳动力，而且将其视为邻居和合作伙伴。”

特斯拉首席执行官马斯克在孤星州有多家业务，最近搬到了那里，去年将特斯拉的总部迁至奥斯汀。在布朗斯维尔，他的 SpaceX 公司帮助振兴了当地经济，但也引起了一些居民的抵制，他们对财富的涌入和随之而来的房地产价格上涨感到不满。

特斯拉没有回应寻求置评的消息。

周二，该公司组织了位于柏林郊区的第一家欧洲工厂的盛大开业庆典。警方驱逐了至少一名在抗议工厂环境影响的示威活动中封锁道路的抗议者。

原注：

特斯拉面临马斯克德州 Gigafactory Party 计划的强烈反对

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