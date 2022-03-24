最高法院授权对巴西教育部长的福音派恩惠进行调查

巴西利亚, 24 3月巴西最高法院的一名法官本周四授权调查教育部长, 米尔顿·里贝罗（Milton Ribeiro）, 涉嫌在分配办公室资源时向与贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）政府关系密切的福音派牧师提供特权. 法官卡门·卢西亚·安图内斯（Carmen Lucia Antunes）接受了总检察长办公室的要求，该办公室试图查明是否有一个由五旬节派教会领袖组成的游说团体，他们有权从教育部释放政党。 安图内斯在决定中说：“根据公共部的声明，上述情况表明犯罪行为是仓促的，因此必须加深对涉嫌事件的调查。” 总检察长奥古斯托·阿拉斯（Augusto Aras）已经指出，有可能犯下被动腐败、推诿和影响力贩运等罪行。 法官还允许公共部听取自2020年7月以来的教育部长里贝罗以及与贾尔·博尔索纳罗总统关系密切的福音派牧师吉尔玛·桑托斯和阿里尔顿·莫拉的声明。 这两位宗教的名字出现在本周发表的大量报纸报道中，这些报道揭示了教育部门存在这个所谓的 “平行内阁”。 在Folha de SãoPaulo报纸泄露了一段音频之后，丑闻有了新的层面，这位部长也是长老会的牧师，他保证教育预算将促进这些福音派教会的项目作为他的优先事项之一。与政府有关。 里贝罗在录音的谈话中说：“我的首要任务是首先去最需要帮助的市政当局，其次是照顾所有与吉尔玛牧师的朋友在一起的人，” 里贝罗在谈话中说，这项战略是对 “共和国总统” 本人向他提出的 “特别要求” 的回应。 此外，《圣保罗州报》（Estado de Sao Paulo）表示，吉尔玛·桑托斯（Gilmar Santos）要求市长提供数额不确定的资金，以 “协议” 他在教育部的要求，一旦释放了资源，他就应该向他支付 “一公斤黄金”。 尽管来自议会团体和教育实体的压力越来越大，但里贝罗暂时仍然是教育部门的负责人，并在接受CNN巴西采访时表示 “坚定不移”。 他还强调，过去他曾向国家总审计长办公室报告过至少一名宗教人士，以调查他可能的 "非正规命令和中介做法"。 里贝罗是自极右翼博尔索纳罗（Bolsonaro）于2019年上任以来的第四任教育部长，在公开宣布同性恋是 “失调家庭的产物” 之后，现在正就涉嫌同性恋恐惧症向最高法院作出回应。首席 cms/mat/jrh