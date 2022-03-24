NBA 的丑闻：迈阿密热火队的明星吉米·巴特勒在比赛中与教练发生了激烈的战斗

MIAMI, FLORIDA - MARCH 23: Head coach Erik Spoelstra of the Miami Heat yells at Jimmy Butler #22 during a timeout in the second half against the Golden State Warriors at FTX Arena on March 23, 2022 in Miami, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Eric Espada/Getty Images/AFP (Photo by Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

NBA 已经进入常规赛的定义阶段。距离季后赛开始前的初始阶段结束还有大约 10 场比赛，比赛中最好的球队之一是迈阿密热火队。东部联盟的领导人以 47 胜 26 负的成绩，佛罗里达州的球队正在竞选世界上最重要的篮球联赛中争夺新冠军的候选人。

在本周三晚上的新一天，热火队在主场输给了金州勇士队 118-104，但当晚最糟糕的不是旧金山队的倒台。这一切都始于下半场在 FTX竞技场举行的比赛开始之后：在50点打电话之后，客队在第三季度（69-50）取得了19分的连胜纪录，在当地人超时期间，吉米之间爆发了非常强烈的口吻巴特勒和教练埃里克·斯波尔斯特拉。

球员质疑访客在得分运行期间的集体态度，他们大大把他们留在记分牌上，经验丰富的教练自动进入了十字路口。巴特勒开始坐在长凳上的一把椅子上，在遭到搭档乌多尼斯·哈斯勒姆的袭击时站起来，直言不讳：“我会踢你的屁股。”这位 41 岁的大前锋是 Spoelstra 对更衣室的信心支柱之一，在这种情况下，他跳入了热火队教练的防守。

“我们还有其他更重要的目标要完成，但我们希望总体上打得更好。这始于我们的领导。我们年龄最大的玩家需要带头，总的来说，我们需要更持续地打得更好。讨论就是在这一点上开始的。我知道从外面怎么能看到它，但这是我们的语言，” 埃里克谈到冲突时说。他在结束冲突时回顾了未来的季后赛：“你可以通过沮丧和失望来激励人们。团队也可以走另一条路。我看不到后者发生在我们的小组里，在我们的更衣室里，但我们需要踢屁股。”

同样的迈阿密球员忍不住要在新闻发布室回答记者的问题，而试图给出解释的人之一是巴姆·阿德巴约。“这在实践中就是我们。当我们训练时，我们到了这样的地步：当我们如此生气时我们似乎想互相争斗，但这只是我们在这支球队中的竞争性质，” 佛罗里达州球队的一位领导人说。

“太疯狂了。这是激情的爆发，” 凯尔·洛瑞（Kyle Lowry）补充了同行的观点。最后，他对周三晚上在麦克风前经过的所有人提出了类似的想法：“我们的球员想赢得比赛，他们为实现这一目标付出了极大的努力。这种激情可以浮出水面。有时候，火和情绪会出来。但是对我们来说，这算不上什么。我们已经讨论过了，我们将继续一起划船。”

距离 NBA 常规赛结束还有几周的时间，热火队领先东部联盟，但无法放松自己的桂冠：在季后赛之前，他们有三支球队在 1.5 场比赛中抢夺最佳种子。费城76人队、密尔沃基雄鹿队和波士顿凯尔特人队耐心地等待着迈阿密的新绊脚石，梦想在赛季结束前几场比赛中攀登榜首。Spoelstra队将于本周五21点（阿根廷时间）在 FTX竞技场再次参加比赛。

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