斯卡洛尼确认梅西 “有空” 玩委内瑞拉

布宜诺斯艾利斯，3月24日阿根廷教练莱昂内尔·斯卡洛尼周四证实，最近经历流感过程的莱昂内尔·梅西 “有空” 参加本周五对阵委内瑞拉的比赛，这是卡塔尔世界杯南美预选赛的一部分。 这位阿根廷教练在新闻发布会上说：“狮子座很好，他训练正常，在流感过程结束后他可以参加比赛，希望他有一场不错的比赛。” 这位Albiceleste教练还提到了欧洲冠军联赛中巴黎圣日耳曼队对阵皇家马德里的惨痛淘汰，他认为这种情况 “不会影响” 这位罗萨里奥球星，罗萨里奥球星已经有一年半了 “自在” 在国家队中。 “我认为这种情况不会影响他。他没事，每次来这里他都会展示它。当然（委内瑞拉）将是我们能在这里玩的最后一场比赛，我们希望它能够以最好的方式向阿根廷说再见，希望未来会更好，” 斯卡洛尼说。 关于明天的比赛，阿根廷教练没有提前11点，等待在今天下午在埃塞萨举行的训练中检查ÁngeldiMaría和ÁngelCorrea的状态。 将参加比赛的人将是河床门将佛朗哥·阿玛尼，他将保护主场进球，取代国际足联认可的球员之一埃米利亚诺·马丁内斯以及克里斯蒂安·罗梅罗，乔瓦尼·罗塞尔索和埃米利亚诺·布恩迪亚。 这些日期的另一个伤亡者是斯卡洛尼时代的顶级枪手前锋劳塔罗·马丁内斯，几天前他的covid检测呈阳性，并因受伤加入了利桑德罗·马丁内斯，亚历杭德罗·帕普·戈麦斯和马科斯·阿库尼亚的缺席。 “至于进球，球队表现不错。我们知道我们有不同的选择，有些比前锋更极端，另一些则是前锋，但这并不令我们担心，” 这位阿根廷教练在谈到劳塔罗·马丁内斯的替补时说。 这位教练补充说：“在最后的电话中，事实是，我们在受伤和制裁方面都没有运气，我们无法按照自己想要的方式组成名单，但是男孩们总是会做出回应，无论谁参加比赛，都会以最好的方式做到这一点，” 教练补充说，他将利用这种情况来测试不同的情况玩家。 在过去的两天里，阿根廷在没有从冠状病毒中康复的梅西的情况下以1-2击败智利和哥伦比亚1比0。 在与委内瑞拉的比赛结束后，Albiceleste将在下周二与厄瓜多尔队比赛。 然后他将不得不从比赛日第六天开始与巴西进行一场未决的比赛。 即使少了一场比赛，Canarinha还是以39分领先南美预选赛，其次是阿根廷以35分领先。然后是直接排位赛的厄瓜多尔（25）和乌拉圭（22），秘鲁（21）将进行复活，其次是智利（19）、哥伦比亚（17）、玻利维亚（15）、巴拉圭（13）和委内瑞拉（10） 在新闻发布会上，斯卡洛尼还被问及将于4月1日举行的世界杯的抽签情况。 这位圣达菲教练笑着说：“他们直接将我们传给第二轮，这就是愿望，” 他补充说，任何参加比赛的球队都会 “困难”，因为今天的足球 “非常平衡”。