桑切斯将要求北约和欧盟加强团结，以回应普京

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里，3月24日政府首脑佩德罗·桑切斯将于本周四前往布鲁塞尔，参加由美国总统拜登出席的北约和欧盟峰会，他将要求双方加强团结，以此作为对弗拉基米尔·普京的最佳回应。 欧洲峰会已经计划了一段时间，但面对乌克兰的战争，同一天要求召开大西洋联盟特别会议。 拜登将参加，然后参加七国集团会议，然后出席社区峰会开始时。 所有这些都是为了在普京面前表现出团结，西班牙政府强调，这种团结必须从计划在布鲁塞尔举行的会议中得到进一步加强。 据政府消息人士称，在第一个会议中，北约（乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基将通过视频会议发言）桑切斯将提出具体建议，并批准西班牙对联盟的 “坚定不移” 的承诺。 特别是因为马德里将在6月底主办下一次北约常会，届时将批准该组织的新战略构想。 除了桑切斯和拜登将在会议上同时举行会议以及政府首脑在主办即将举行的峰会中发挥的特殊作用之外，预计桑切斯和拜登之间不会举行会议。 政府总统将在讲话中重申，他愿意在西班牙社会以及与各种政治力量展开辩论，以增加国防开支。 打算按照在威尔士举行的北约峰会的提议，逐步将国防开支占GDP的2％用于国防开支，尽管目前预计到2024年政府将达到1.22或1.24。 正如他打算在马德里峰会上提出的那样，桑切斯将提请人们注意，面对来自俄罗斯的威胁，不仅需要加强东侧，还需要加强北约的南侧，特别是要关注萨赫勒地区和俄罗斯存在不断增长的地方。 加强团结的呼吁也将出现在桑切斯在随后的欧盟峰会上的讲话中，该峰会的第一天将主要用于分析乌克兰战争的各个方面。 直到第二天，星期五，欧洲领导人才会讨论被认为是理事会的主要问题，即采取措施遏制能源成本。 在这场辩论中，政府消息人士说，桑切斯将确信将达成一项协议，该协议将使解决高电价成为可能，并将捍卫他对此的提议，但不考虑是否可能对峰会的决定提出否决权。