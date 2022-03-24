桑切斯呼吁中国在乌克兰战争中发挥 “建设性” 作用

布鲁塞尔，3月24日西班牙政府总统佩德罗·桑切斯本周四呼吁中国在解决乌克兰战争方面发挥 “建设性” 作用，乌克兰战争是俄罗斯入侵一个月以来的战争。 桑切斯在抵达北约特别峰会时发表的声明中向中国发出了这一呼吁，该峰会分析了盟国必须继续对俄罗斯入侵乌克兰作出的反应。 中国对冲突的态度是包括美国总统拜登在内的盟国领导人将在峰会上讨论的问题之一。 面对这种情况，西班牙行政首长保证，只要西班牙以建设性的态度寻求解决方案，西班牙就会进行辩护。 在 “弗拉基米尔·普京的非法、不公正和完全没有道理的战争” 开始一个月后，桑切斯转移了西班牙对乌克兰的声援。 本周四的峰会表示，这将有助于加强对战争的反应，并在这方面列出了它认为关键的许多方面。 首先是要求普京停止入侵，从乌克兰撤军并返回国际公认的俄罗斯联邦边界。 他补充说：“不幸的是，这种情况没有发生，这意味着死亡、爆炸、受伤以及乌克兰境内有超过350万难民和200多万流离失所者这一事实。” 在坚持需要继续声援乌克兰（包括北约和欧盟）以及各国之后，他主张分析如何提高威慑能力以及如何为威慑能力提供资金。 他补充说，如何准备向接受难民潮和严重削弱体制结构的国家（例如摩尔多瓦）提供援助，摩尔多瓦拥有 260 万居民，正在接收约 36 万乌克兰公民。 桑切斯回忆说，西班牙已经通过收容一些最初移居摩尔多瓦的难民来帮助摩尔多瓦。