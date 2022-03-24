Inegi：商品和服务收入按月率计算下降了2％

MEX5367. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/02/2021.- La ciudadana Sandra Cerón lleva un cilindro de oxígeno hacia una estación de recarga el 19 de febrero de 2021, en Ciudad de México (México). Ciudad de México se ha colocado como el principal foco rojo de la epidemia en el país con los 533.825 contagios acumulados y las 33.382 muertes registradas hasta el viernes con un complicado factor de riesgo: la alta densidad de población que complica el control de los contagios. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

本周四，美国国家统计与地理研究所（Inegi）发布了月度服务调查（EMS）的结果，调查结果显示，私人非金融服务提供的商品和服务的实际总收入下降了2％按每月的费率计算。

Inegi解释说，去年1月，按月率计算，实际薪酬总额增加了1.5％，雇用的员工总数增加了1％，商品和服务消费总支出下降了1.6％

在报告中，美国国家统计和地理研究所指出，在今年的第一个月，按年率计算，商品和服务供应的实际总收入总指数增长了6.8％，占商品和服务消费总支出的总指数增长了5.1％，根据季节性调整的数字，总薪酬指数上升了5.1％，总薪酬指数下降了19％，而雇用人员总数的指数下降了14.5％。

INEGI经理可以将薪水维持在比共和国总统收入高40％的水平（照片：Cuartoscuro）

在经季节性调整的数据中，Inegi报告称，在2022年1月与2021年12月相比，来自私人非金融服务的商品和服务供应的实际总收入下降了2％，实际总薪酬增长了1.5％，雇员总数增加了1％，商品和服务消费总支出下降了1.6％。

2022年1月总收入增长的私人非金融服务行业是：运输、邮局和仓储（与2021年12月相比为2.4％，与2021年1月相比为25.5％）；卫生和社会护理服务（与上个月相比为1.8％，而前一个月为1.8％）与2021年1月相比下降了3.2％）；教育服务（与上个月相比为1.6％，与2021年同月相比变化了14.4％）。

相比之下，2022年1月总收入增长最低的非金融私营服务行业是：专业、科学和技术服务，与上月相比变化了-7.1％，与2021年1月相比下降了-1.2％）。

根据INEGI进行的月度服务业调查（EMS），私人非金融服务商品和服务供应的实际总收入按月率计算下降了2％（图表：Inegi）

另一项影响其总收入的私人非金融服务是房地产服务以及动产和无形财产的租金，与上个月相比下降了-4.0％，但与2021年1月相比变动了12.3％。

另一方面，本周四，Inegi公布了全国消费者物价指数（INPC），该指数继续呈上升趋势。

他解释说，在2022年3月上半月，总体通货膨胀率与前两周相比增长了0.48％，因此年增长率为 7.29％。

他解释说，农产品价格每两周增长0.24％，政府批准的能源和关税价格增长了1.35％。

照片：路透社/Luis Cortés/Archive

与2月下半月相比，整体价格上涨0.48％，一些分析师预测的涨幅不到0.52％。

核心通货膨胀消除了波动最大的产品的价格，每两周增长0.35％，每年增长6.68％。这一增长也略低于市场的预期。

但是，价格的增长速度继续高于过去10年的平均水平。

价格略有上涨的产品是家用天然气液化石油气、低辛烷值汽油、电力、航空运输，而在食品方面，玉米饼、鸡蛋、洋葱、鳄梨以及餐馆的价格呈上升趋势。

相比之下，柠檬、鸡肉、土豆和佛手瓜等产品的价格略低。

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