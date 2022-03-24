2022 年 Vuelta a Catalunya 第四阶段简介，这是奈罗和伊吉塔的关键日子

西班牙比赛的第四阶段将是获得总排名第一的最重要的一天，尽可能与直接竞争对手保持距离。如果两位哥伦比亚人想在下周日（比赛结束之日）赢得比赛冠军，那将是他们必须做的事情。

预计今天山上将有一场激烈的战斗。因此，一方面，让合群的人和尽可能多的人来控制地段对于为竞争对手带来秩序，另一方面为最终节省尽可能多的能量非常重要。

前一天，奈罗表现不错，在舞台上排名第三，仅次于赢得比赛的 Ag2r Citröen 的本·奥康纳和阿联酋航空队的西班牙人胡安·阿尤索。

根据一些致力于生成自行车比赛预测的Twitter帐户收集的统计数据，这表明boyacense今天处于良好状态，是最受欢迎的之一。

在统计数据中，排名前20的是EF Education EasyPost的埃斯特万·查韦斯和波拉·汉斯格雅的塞尔吉奥·伊吉塔，他们最终也可能会感到惊讶，因为他们在山上的状况也很好。

尤其是国家公路冠军塞尔吉奥·伊吉塔（Sergio Higuita），因为上天他与奈罗·金塔纳（Nairo Quintana）同时进入第四名，击败其他竞争对手，在整体排名中获得同样的位置。

如今，地形将一点都不容易，跑步者必须非常注意对手的所有动作，但除此之外，他们还必须谨慎对待变得非常复杂的下坡，

这条路线将从 La Seu d'Urgell 和 Boí Taüll 出发，超过 166.7 公里的路线，长筒将不得不克服分布在加泰罗尼亚比赛中的三个一流的山口和两个中间冲刺。

哥伦比亚人在 2022 年 Vuelta a Catalunya 的第四阶段开始成为最爱。 图片取自 procyclingStats

结局将在一小群跑步者中进行，尽管终点可能会使跑步者独自到达。这不会是爆炸性的封闭，因此可以排除登山者之间的冲刺。

这个山区日的其他最爱是 Ineos Grenadiers 的理查德·卡拉帕斯、阿联酋航空队的若昂·阿尔梅达、Movistar 车队的伊万·拉米罗·索萨，他一直在比赛中帮助他的领袖亚历杭德罗·瓦尔韦德，后者也可能是这个女王阶段的可选赢家。

毫无疑问，哥伦比亚人将在本周四进行战斗，因此，通过RCN电视台（唯一获准播放西班牙回合的频道）对舞台的广播将不容错过。

同时，接下来的几天也将具有很高的复杂性，因为地形会提出一切，并且当您到达巴塞罗那时知道如何通过这些路线以保持比赛的最佳状态，这将是您今天获胜或领先时要付出的高昂代价。

继续阅读：