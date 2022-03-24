葡萄牙：奥塔维奥在卡塔尔2022年世界杯上以 1:0 对阵土耳其的进球

葡萄牙在德拉高体育场对阵土耳其的比赛中以1比0获胜，这是进入卡塔尔2022年世界杯的最后机会。这是中场球员奥塔维奥（Otávio）的进球，奥塔维奥（Otávio）出现在竞争对手区域以利用反弹的优势。完全疯狂。

葡萄牙 VS 土耳其争夺卡塔尔 2022 年 REPESCA

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）不想被排除在卡塔尔2022年世界杯之外尽管他无法进入小组赛，但他在复活赛中全力以赴，在那里他必须赢得2场比赛才能获得资格。作为当地人，他必须首先超越土耳其。

在冠军联赛之外，CR7将尽一切可能不要错过另一个重要的国际冠军。这位37岁的前锋寻求继续根据进球和比赛创造历史。如果他今天被淘汰，那将是对他现在的沉重打击。

除了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多之外，葡萄牙还有一支出色的阵容。他们有若昂·费利克斯，布鲁诺·费尔南德斯，达尼洛·佩雷拉，迪奥戈·乔塔等。这就是为什么在上一篇文章中，他是反对值班对手的候选人。而且他将得到粉丝的大力支持。

但是土耳其不应该被信任，尽管土耳其没有出色的数字，但在欧洲却是一支难以破解的球队。如果他把 “luso” 队留在球场上，他可能会击中桌子。在这种相遇中，任何事情都可能发生。