教宗敦促哥伦比亚主教推动对话与和解

梵蒂冈城，3月24日今日，教皇方济各在总统选举前几周接见了由主席路易斯·何塞·鲁埃达·阿帕里西奥领导的哥伦比亚主教会议（CEC）的领导，并敦促所有主教 “激励国家进行对话与和解”。 主教会议主席兼波哥大大主教阿帕里西奥与波帕扬副总统兼大主教奥马尔·阿尔贝托·桑切斯·库比洛斯以及秘书长路易斯·曼努埃尔·阿里·埃雷拉在与教皇会面后在媒体露面时解释了这一点。 他们还宣布，尽管这已经做出了决定，但 “在会见并听取教皇的意见之后”，他们更愿意与5月29日总统选举的所有候选人会面。 在很久以前曾要求与弗朗西斯会晤期间，主教们得以向他传达 “该国局势的总体背景”，尽管他们向教皇 “非常了解” 正在发生的事情，但他们还是能够向他传达了 “该国局势的总体背景”。在哥伦比亚。 波帕扬大主教解释说，教皇获悉该国的一些重大问题，例如影响到2100万人的贫困，其中700万人生活在极端贫困之中，“每两个家庭中就有一个正在经历粮食安全的戏剧”，这有时会引起 “社会抗议”“那是” 非常令人担忧的原因”。 桑切斯·库比洛斯（Sánchez Cubillos）还强调，教皇了解了武装团体和民族解放军（ENN）手中的毒品贩运和暴力问题的最新情况。 他们告诉弗朗西斯科（Francisco），弗朗西斯科（Francisco）在与哥伦比亚革命武装力量达成协议后于2017年9月访问了该国，目前 “在该国实现和平不是民间社会和政治感兴趣的问题”。 波帕扬大主教补充说：“这种情况有一种不健康的辞职，我们希望这个国家将再次爱上寻求和平的努力。” 中央选举委员会主席则表示，由于委内瑞拉移民的大量涌入，他们还向教皇展示了 “戏剧性的局势”。 主教们强调了弗朗西斯在会议期间倾听的能力，并保证在任何情况下教皇在提到哥伦比亚时都会考虑他们告诉他的一切。 尽管他们说这次会议是很久以前召开的，但所讨论的问题之一无疑是总统选举。 关于教皇此前曾会见过两位候选人 —— 左翼历史契约古斯塔沃·佩特罗和民粹主义者鲁道夫·埃尔南德斯 —— 桑切斯·库比洛斯主教认为，这表明教皇渴望倾听所有人的声音，是一种参考、感情和感情的姿态他对哥伦比亚的关注。 主教们表示希望，最重要的是，选举应该是 “透明的”，“谁没有获胜，都会平静地接受选举结果”。 他们还强调了教皇的幽默感，当他从卡尔达斯部门收到他们知道自己喜欢的咖啡作为礼物时，他惊呼说：“我已经错过了Juanito”，指的是一个著名的哥伦比亚咖啡品牌。首席 ccg/mr/jac （照片）