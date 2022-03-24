秘鲁 vs 乌拉圭：季后赛前门票转售飙升至1200美元

蒙得维的亚受到了三千多名粉丝的真正白红色潮流的入侵，他们竭尽全力陪伴秘鲁国家队今天在 Centenario 对阵乌拉圭的重要比赛中体育场。

但是，有很多人去冒险旅行，口袋里只有几美元，但没有期待已久的入口，使他们能够进入体育场的看台今天从下午 6:30 开始 (秘鲁时间）将在卡塔尔预选赛第17天的比赛中举行。

双色球迷的门票价格为300美元，但由于秘鲁人期望得到一张，经销商正在利用这一时机提供600美元至1200美元的门票，这使得许多人无法支付。

这位标志性的以色列球迷就是这种情况，他在卖掉一些东西并贷款后前往蒙得维的亚，因此在乌拉圭城市，他出售口罩来支付在国外的开支并支付酒店费用。

但是，他正在等待某人 “捐赠” 他一张门票，以便他可以在百年纪念展台上为秘鲁国家队加油，否则他将与其他许多也将举办双色派对的球迷待在户外。

他取消了婚礼然后他们完成了婚礼

这场决斗还给我们留下了球迷们的故事，他们愿意为了错过 “每个人的团队” 的任何一场比赛而甚至难以想象的事情，就是这样一位年轻的粉丝取消了婚礼，卖掉了他打算送给女友买的订婚戒指她的门票和去秘鲁-乌拉圭的门票。

“这场比赛的门票要花300美元，加上酒店和门票。下个月我要结婚了，我已经买了戒指，我的女朋友发现了，” 粉丝告诉美国电视摄像机。

这位年轻的粉丝透@@ 露：“我告诉我的女朋友，最好推迟婚礼，我在矿山工作，今天（昨天）她发现我在乌拉圭，” 这位年轻的粉丝透露，他不得不忍受伴侣的愤怒。

“这已经过去了，最糟糕的是我不得不告诉他真相。我推迟了婚礼，因为我不得不把戒指卖掉。婚礼可以推迟，但与乌拉圭的比赛不能。” 他有理由说，他的女友已经阻止了他进入所有社交网络，并且不想对他有任何了解。

里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）领导人的另一位追随者决定不去上班，拿起手提箱去首都查鲁阿。他在国家电视台说：“对不起老板，我要去参加比赛。”

但是有些人自周一以来就去旅行了。他们从利马乘公共汽车离开普诺，然后从那里到达玻利维亚，经过长时间的穿越，他们到达巴拉圭，在那里休息了几个小时，然后再次乘坐交通工具去了布宜诺斯艾利斯，没有浪费时间，他们带了一个单位将他们带到科洛尼亚。

正是在这里，他们设法乘渡轮终于到达了蒙得维的亚。

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