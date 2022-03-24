秘鲁 vs 乌拉圭：如果国家队在两个日期都获胜，佩德罗·卡斯蒂略的支持率可能会上升3点

今天下午 ，秘鲁足球队及其类似的乌拉圭队在决斗中对峙，以期继续走向2022年卡塔尔的道路。。有鉴于此，《目标的公式》一书的研究人员和作者雨果·诺波保证佩德罗·卡斯蒂略的批准如果双色赢得这两个日期，可能会增长。

“一开始会对我们的情绪产生影响，但也会对更具体的变量产生影响。它在政治上对秘鲁产生了真正的影响，例如，当国家队表现出色时，总统批准率上升，这是我们在《目标公式》一书中用统计数据衡量的。他说，如果一支球队两次成功并赢得 6 分，那么总统的批准可能会上升到 3 分。”

此外，研究人员雨果·诺波（HugoÑopo）明确表示，在某些变量中，这些数字对习惯于在此类体育赛事中不断获胜的国家没有影响。

“这种情况发生在像我们这样的国家中，这个国家有时会赢，有时会输，因此有激动的余地，但是例如，在像巴西这样经常获胜的国家中，这种情况就不会发生，阿根廷，例如，对于他们来说，在两次约会中赢得6分不会产生影响。像墨西哥这样的国家，智利，秘鲁，哥伦比亚”，分析。

他说，面对这种情况， “政治家们尤其希望接近体育或足球，尤其是在取得成功时，当他们接近良好成绩时。”

按照这一思路，Ñopo还回顾了当我们的团队抵达俄罗斯时秘鲁人的巨大影响。GDP增长了1个百分点，如果没有发生标志着秘鲁足球历史的事件，这是不可能实现的，因为36年后我们要去参加世界杯。

“4年前发生在我们身上的事情令人印象深刻，我们的面料用完了，没有白色和红色的面料，因为许多人不相信秘鲁会参加世界杯。经过几个月的另一项分析，我们意识到电视即将用完。他说，人们开始以惊人的数量购买电视来观看足球世界杯，秘鲁在积分榜第一季度左右的食品和饮料消费量以及世界杯也猛增。”

他补充说 ：“这使我们的国家比我们不参加世界杯的情况多了一分。”

回想一下，根据我国主要民意调查人士的说法，最近几个月来，佩德罗·卡斯蒂略总统批准的数字有所下降。益普索进行的最后一次调查显示，自从他到达政府宫以来，有60％的秘鲁人不赞成他的政府。

南美季后赛的第 17 天：

3月24日（秘鲁时间）

-下午 18:30，乌拉圭 vs 秘鲁

蒙得维的亚森特纳里奥体育场

-18:30 PM，哥伦比亚对玻利维亚

巴兰基亚大都会体育场

-下午 18:30，巴西 vs 智利（里约热内卢）

萨尔瓦多 Fonte Nova 体育场竞技场

-下午 18:30，巴拉圭 vs 厄瓜多尔

埃斯特城安东尼奥·阿兰达体育场

3 月 25 日

-18:30 PM 阿根廷 vs 委内瑞拉

纪念体育场，布宜诺斯艾利斯

继续阅读



















