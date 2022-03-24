秘鲁展示了一个半月内缉获的3.7吨毒品

利马，3月23日秘鲁当局本周三提交了自2月8日以来在不同行动中缴获的3.7吨毒品，并重申他们对打击毒品贩运负有 “重大责任”。 佩德罗·卡斯蒂略总统在利马的秘鲁国家警察（PNP）禁毒局（Dirandro）总部举行的毒品介绍会上说：“政府以极大的责任来打击毒品贩运。” 总统补充说，查获三吨以上的毒品 “认可了内政部的行动”，并承诺政府将加强新进步党的工作。 “正如我们打击毒品和毒品贩运一样，让我们组建一支单一的力量来打击犯罪。让我们继续为国家的利益而努力，” 他说。 在这方面，卡斯蒂略认为，应加强打击毒品贩运的其他行动，例如摧毁古柯叶浸渍池、可卡因原材料和亚马逊地区的秘密简易机场。 总统在内政部长阿方索·查瓦里、国防部长何塞·路易斯·加维迪亚以及发展与社会包容部长迪娜·博卢阿特的陪同下出席了毒品发布会。 迪兰德罗负责人丹尼·罗德里格斯（Deny Rodríguez）表示，“按照秘鲁国家的政策”，新进步党今年迄今共缉获了11.1吨毒品。 最新的缉获量包括在亚马孙和洛雷托的雨林、库斯科和塔克纳的南部雨林以及瓦努科发电站等地区缉获的藏匿处。 迪兰德罗负责人补充说，警方还在使用情报技术来对抗洗钱和没收毒品贩子的财产，以及解散致力于小规模毒品交易的家庭组织和氏族。