Paola Ochoa 被指控对弗朗西亚·马尔克斯进行种族主义

3月24日上午，记者保拉·奥乔亚（Paola Ochoa）对古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的《历史公约》副总统公式弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）发表种族主义言论后，引发了一场新的争议。

在蓝光电台谈到费德里科·古铁雷斯的副总统公式将是谁时，奥乔亚说，麦德林前市长将选择一名男性，因为与弗朗西亚·马尔克斯相比，任何女性形象都是 “非常六层”，而弗朗西亚·马尔克斯是一位不起眼的非洲裔女性。

奥乔亚居高临下地说：“他将不得不命名一个男人，因为如果他得到一个女人，与法国相比，他看起来会非常可爱，非常漂亮，非常六层。”

在内斯托·温贝托·马丁内斯和其他小组成员的笑声中，费利佩·祖莱塔质疑奥乔亚的比较。

应该记得，这位记者被鲁道夫·埃尔南德斯（RodolfoHernández）的竞选活动视为她的副总统方案，但是她沉浸在自己身上的争议以及本文结尾处的争议迫使她退出了愿望。

保拉·奥乔亚的回应只是转推了颤音并说：“也许我不会投票给 Petro，但我喜欢 Francia Márquez。”这些声明在社交网络上进展不顺利，因为Twitter上有数百条评论风靡一时，指责Paola Ochoa是种族主义者：

种族主义者奥乔亚

种族主义者奥乔亚

种族主义者奥乔亚

这位记者因广播和专栏中的一系列争论而闻名。其中之一是当他要求国家政府不要优先为老年人接种疫苗时，他说：“首先在最有可能死亡的人群中接种疫苗有意义吗？”

这位也是电台的小组成员继续质疑对老年人的优先考虑，他说，如果 “一生都在前面” 的年轻人和青少年不应该先接种疫苗，并说这个想法来自《波士顿环球报》的一项提议，该报纸是美国最重要的报纸之一他写了一篇名为 “疫苗最年轻的疫苗” 的文章，他在文章中阐述了该计划的目标：最大限度地提高疫苗的效率并最大程度地减少感染。

正如奥乔亚（Ochoa）在他的文字中所解释的那样，这个想法是让1980年至1993年之间出生的 “千禧一代” 和93至2000年的Z世代排在前列，“两大群无症状的患者以及对病毒在全球传播负有最大责任的人”。此外，他说，疫苗接种日可以在学校、大学、回廊和校园实施，这将简化全国各地的成本和障碍，并使其更便宜。

“这将结束'covid-party'和秘密的伦巴舞，同时将为夜生活行业（酒吧，迪斯科舞厅，电影院，剧院和餐馆）注入新的气氛”，并建议这些空间修改其日常活动以接收已经接种疫苗的年轻人，但是，政府没有谈到任何可能因为谁拥有或没有疫苗而进行歧视。

2021年6月，奥乔亚表示，在某些地区，人们认为母乳喂养一两年来自欠发达国家。这位记者在电视台讲话时为罐装牛奶辩护，并保证没有一个单一的事实，母乳的优势在于 “它非常经济”。

我有四个孩子，三个在这里出生，一个在那里出生（美国），在那里出生的那个孩子告诉我们儿科医生，我们应该在三个月后开始给他喂奶粉，因为这些牛奶非常丰富，它们含有大量的氨基酸，矿物质，维生素，恰恰是他所做的就是让孩子的体型发育得更快。

但是，最大和最具影响力的争议之一发生在2021年全国大罢工期间，当时奥乔亚问布埃纳文图拉最重要的领导人之一伦纳德·伦特里亚，他是否认为封锁60％商品进入的桥梁对该国造成了无法弥补的损害。这个职位为他赢得了这位年轻艺术家的愤怒回应，他对他说：“记者，对谁来说是无法弥补的？(...)从我刚才听到的情况来看，你唯一感兴趣的是货物来来去去。但是谁会想到黑人和黑人、土著人民、在这里的混血儿，为了让你在家里拥有所有的舒适感而工作？谁在想这个？所以我们必须以牺牲任何东西为代价工作？”

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