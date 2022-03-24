朝鲜向日本海发射新弹丸

3月24日，首尔据韩国参谋长联席会议（JCS）报道，朝鲜今天向日本海（两韩称为东海）发射了一枚 “身份不明的弹丸”。 JCS 发给记者的简短声明只是解释说，“朝鲜向东海发射了一枚身份不明的射弹”，而日本政府报告说，这枚炮弹 “似乎是弹道导弹”。 日本国防部解释说，发射发生在当地时间14.20左右（格林威治标准时间5.20），炮弹已经掉入日本专属经济区（EEZ）以外的水中。 通过这次测试，今年迄今为止，平壤已经进行了12次此类试验，创历史新高。据华盛顿和首尔称，平壤正在测试一种名为Hwasong-17的新型洲际弹道导弹（洲际弹道导弹）的最新测试技术，该导弹的射程可能更大和破坏力。 这个新版本是在该政权测试了多火箭发射器系统，向黄海（两个朝鲜都称为西海）发射了几枚炮弹的三天之后，以及显然与 Hwasong-17 试验有关的发射失败一周后发布的。 自 2 月以来，朝鲜军队一直在平壤苏南国际机场测试一种射弹，但尚未具体说明其类型，称它正在测试发射新侦察卫星的系统。 韩国和美国军事情报部门认为，朝鲜不久将像过去那样，对其伪装成 “太空发射” 的Hwasong-17进行全面测试。 朝鲜政权在2021年单党代表大会上制定了武器现代化五年计划，该计划落后于目前的试验线。 与此同时，它拒绝了美国的对话邀请，而该国仍因疫情而完全封闭，尚未为其任何一位公民接种疫苗，这使得举行高级别面对面的外交会议变得非常不可行。首席 asb/ahg/ig