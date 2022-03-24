韩国央行新行长强调外部经济风险

首尔，3月24日韩国央行新行长李昌勇今天强调了乌克兰战争等外部因素正在给韩国经济带来的不确定性，并表示他将在制定货币政策时 “以平衡的方式” 分析这种情况政策。 李昨天被文在寅总统办公室提名接替任期将于 3 月 31 日届满的李菊烈，他目前在华盛顿担任国际货币基金组织（IMF）亚太部主任，并发送了英国央行今天发表的消息。 在就职之前，李必须在下周向国民议会（议会）的一个委员会提问，尽管由于众议院的决定不具约束力，这仅仅是一种形式。 在声明中，这位经济学家谈到 “在美联储加快其货币政策正常化的时候，奥微克龙在中国的传播可能会减缓其经济增长的可能性越来越大”，并提到乌克兰战争使其 “难以预测” 其对其他国家的影响经济体。 “面对日益增加的外部不确定性，人们越来越担心国内通货膨胀和经济风险可能会增加。我将通过平衡地分析增长、通货膨胀和金融稳定性来深入思考货币政策的实施情况。” 李还曾任首尔国立大学经济学教授、韩国金融服务委员会（FSC）副主席或亚洲开发银行（亚行）研究主管，以其经济学或金融市场知识而闻名。 但是，他在货币政策上的立场尚不清楚，因为在英国央行面临越来越大的通货膨胀压力的时候，他从未参与过央行。 2月，在入侵乌克兰开始之前，该实体将2022年通货膨胀预测上调了一个百分点零十分之一，至3.1％。 与此同时，1月，英国央行六个月来第三次将利率上调四分之一点，使基准维持在疫情前的1.25％。首席 asb/ahg/ics