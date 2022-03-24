北约警告说，乌克兰的化学袭击将改变自然冲突

布鲁塞尔，3 月 24 日北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格周四警告说，俄罗斯对乌克兰的化学袭击将 “极大地改变在乌克兰发动的战争的性质”，也可能影响邻近的盟国，而不想考虑这是否会造成联盟的防御反应。 斯托尔滕贝格在抵达解决乌克兰危机的联盟领导人特别峰会时告诉媒体：“除了北约随时准备捍卫、保护和应对针对盟国的任何形式的袭击之外，我不会猜测北约随时准备捍卫、保护和应对任何形式的袭击。” 斯托尔滕贝格说，他问北约是否会认为在乌克兰使用化学武器是对该组织任何成员的攻击。 “我只想说以下几点：任何使用化学武器都会极大地改变冲突的性质，将是对国际法的公然违反，并将产生广泛而严重的后果。” 这位挪威政治家补充说：“当然，随着化学武器扩展到更大的地区，甚至到达北约领土，存在污染的风险，使用化学武器的严重性当然更加明显。” 在本次峰会上，盟国希望讨论对乌克兰的进一步支持，包括提供设备以防范潜在的化学、生物甚至核威胁。 联盟对乌克兰可能使用化学或生物武器感到担忧，此前它认为莫斯科 “虚假声称” 基辅正在生产化学武器，这可能是为俄罗斯制造使用此类武器的 “借口” 的一种方式。 此外，作为对俄罗斯入侵乌克兰的即时反应的一部分，北约领导人今天计划批准宣布在匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克和保加利亚部署四个新的多国营，并将加入自那时以来已经驻扎在波兰和波罗的海地区的多国营2017 年。 从长远来看，联盟还准备审查其威慑和防御能力。 斯托尔滕贝格还表示，“还有更多工作要做，因此，我们需要增加投资”。 他说：“有了新的紧迫感，我希望领导人将同意加快对国防的投资，以履行我们对国防进行更多投资的承诺。” 当被问及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的心理健康状况时，斯托尔滕贝格回答说，总统犯了 “一个大错误，那就是对一个独立的主权国家发动战争”。 他说：“它低估了乌克兰人口的实力，乌克兰人民和武装部队的勇气，因此，他们遇到的抵抗也比预期的要多得多。” 尽管北约盟国向乌克兰提供了支持，但秘书长重申，跨大西洋组织不会向前苏联共和国派遣部队或飞机，因为它对冲突 “不会升级到乌克兰以外” 负有 “责任”。 他强调说：“这将造成更多的痛苦、死亡和破坏，” 他解释说，对乌克兰实施基辅呼吁的禁飞区将意味着 “对俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰的俄罗斯防空系统进行大规模袭击，并准备击落俄罗斯飞机。” 关于俄罗斯在战争冲突中持模棱两可立场的盟友中国，斯托尔滕贝格敦促北京 “与世界其他国家一道，明确谴责俄罗斯入侵乌克兰，不要为俄罗斯入侵乌克兰提供政治支持，当然也不提供物质支持。” 斯托尔滕贝格的总书记任期已于9月结束，但乌克兰战争引发了关于他是否可以继续任职更长的争论。这位政治家今天表示，他将决定是否将任期延长到三十个盟友。首席 rja-jug/cat/啊 （照片）（视频）