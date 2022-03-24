娜塔莎·德·克伦布鲁格：她失踪两个月后，警方继续搜查

失踪两个月后，在阿雷基帕地区凯洛马省科尔卡谷寻找比利时游客娜塔莎·德·克伦布鲁格（Natacha de Crombrughe）的工作尚未停止，她负责30名警察，他们还在搜寻14名警察岁的少年凯文·拉莫斯（Kevin Ramos）于1月25日掉入科尔卡河水域。

阿雷基帕警区负责人PNP Luis Pacheco上校报告说，部队正在继续搜查，但在以前从未巡视过的地区。

搜索将继续

这位官员说，本周，救援组织出去探索科尔卡河谷以前从未检查过的地区，并补充说，工作将在接下来的几天内继续进行。此外，他说，在未来几天，一个刑事调查小组将被转移到科尔卡谷，因为他们不排除任何假设。

娜塔莎·德·克伦布鲁格失踪

游客娜塔莎·德·克伦布鲁格（Natacha de Crombrug he）在离开住在卡巴纳康德区的酒店后，于 1 月 24 日失踪，目的是游览科尔卡。

最后见到娜塔莎·德·克伦布鲁格的人是一位致力于为动物出售苜蓿的女性和该行业的卡车司机被称为圣米格尔潘帕，位于卡巴纳康德区。两人透露，他们见过一名扎着头发的妇女穿着黑色衣服，这与失踪的女人相吻合。

比利时和其他国家的媒体非常密切地报道了失踪的消息。2月，游客的父母抵达阿雷基帕帮助寻找女儿，但是，经过几天的搜寻，他们回到了自己的国家。在阿雷基帕逗留期间，他们在当地一家广播电台分享了这一消息。

“对于许多动员起来并不懈努力寻找娜塔莎的人：导游和官方警察以及所有在卡巴纳康德和科尔卡峡谷以及比利时寻找她的志愿者，娜塔莎的朋友们在那里进行了调查并带来了很多有用的东西向警方提供信息”。

凯文·拉莫斯失踪

1月25日，这名少年凯文·拉莫斯（Kevin Ramos）在调查对象的情况下坠入科尔卡河的水域。家人说，这个孩子会和另外四个人一起去凯洛马扬克的查卡皮大桥之后掉进河流的水里，还有另外四个人会成为他的朋友。面对这种情况，他们自己寻找支流以寻找他的尸体。

几天后，发现了黑色运动鞋，最小的运动鞋正在银行，左岸和右岸搜寻，但发现没有成功。

“河里有很多衣服。我们找到了内裤、polo 衫、T 恤、潜水员、外套、人字拖；但没有一个是我兄弟的。在我们看到一双黑鞋之前，就是这样，” 凯文的兄弟说。

他总结@@ 说：“我想找到我兄弟的尸体，这就是我要的，给他一个基督徒葬礼。”

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