纳尼·罗马（Nani Roma）透露这将是膀胱中的肿瘤

巴塞罗那，3月24日西班牙车手纳尼·罗马（Nani Roma）是达喀尔汽车和摩托车拉力赛的冠军，他本周四在一份声明中宣布，他患有 “可治疗且预后良好” 的膀胱肿瘤。 “我是 Nani Roma，我想告诉你，我被发现患有预后良好的可治疗癌症。我感到很高兴，也很受鼓舞，因为我意识到在面临许多挑战之后，我现在必须专注于所有挑战中最重要的挑战。” 这位将在Vall d'Hebron医院接受化疗的巴塞罗那飞行员解释说。 根据声明，50岁的罗马几天前去看了医生，患有 “异常” 的背痛，接受了各种检查，那时才发现肿瘤。 “3月11日，Nani Roma在巴塞罗那的德克修斯大学医院接受了膀胱损伤的经尿道切除术。尽管年轻，健康，不吸烟的人很少患膀胱肿瘤，但放射学检查和组织学研究的结果证实了肿瘤病变的存在，” 何塞·普莱瑟博士解释说。 诊断后，来自Folgueroles（巴塞罗那）的飞行员将在巴塞罗那的Vall d'Hebron医院开始化疗。 肿瘤学专家琼·卡尔斯·加尔塞兰（Joan CarlesGalcerán）和泌尿外科专家阿尔伯特·卡里翁（AlbertCarrión）医生将监测这种疾病，根据罗姆人的说法，这种疾病因其 “状况和年龄” 而 “不寻常”。 无论如何，飞行员指出，医疗小组的诊断 “很好”，并且在接受治疗后，经历了新的手术和康复期，他希望 “比以往任何时候都更加渴望” “回到猎人的座位上”。 这位车手必须远离仍然无限期的 “一个赛季” 比赛，他正在与他的教练和CAR de Sant Cugat的医生一起制定一项训练和营养计划，以在不活动期间保持力量和动力。 罗姆总结说：“不幸的是，生活有时会给我们带来不愉快的惊喜，但我知道我周围有最好的家人和朋友，” 罗姆总结道，他希望很快分享 “好消息”。首席 vmc/jad