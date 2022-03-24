CDMX 中的 Morena 要求国家统计局停止对克劳迪娅·辛鲍姆的 “骚扰”

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

该国首都民族复兴运动（莫雷纳）主席@@ 托马斯·普列戈·卡尔沃要求 国家选举协会（INE）“停止骚扰”，针对墨西哥城政府首脑，克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum），由于撤销授权咨询，她与该机构发生了各种冲突。

CDMX的樱桃党领导人指责选举机构限制首都总统的言论，因为根据她的声明，由于 “政府宣传概念的范围” 的定义发生了变化，“她的命令存在矛盾”，她授权政府官员谈论安德烈斯曼努埃尔洛佩斯奥夫拉多尔总统推动的全民协商(AMLO)。

“国家统计局致力于抵制授权撤销程序。应该记住，正是由于民间社会和安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的压力，全民投票才得以举行，因为他们不想举行，” 普列戈·卡尔沃说。

托马斯·普列戈·卡尔沃（Tomás Pliego Calvo）为CDMX政府首脑辩护，对抗国家统计局（照片：CDMX）

他还表示，国家统计局和墨西哥城选举研究所（IECM）的行动并不公正，因为它们试图使民主活动 “失败”。但是，托马斯·普列戈补充说，他们过去曾呼吁国家行动党（PA N）在2006年总统选举中以 “洛佩斯·奥夫拉多尔对墨西哥构成威胁” 的位置攻击首席执行官，根据他们的声明，他们 “决定闭嘴”。

“国家统计局和 IECM 不传播，不报告，不打电话，也不允许任何人这样做，因为他们致力于公投的失败。国家统计局非常无耻，” CDMX樱桃派对主席说。

最近，政府首脑认为，国家统计局再次要求她从社交网络中删除帖子，这是针对她在选举禁令期间因撤销授权而进行政府宣传的预防措施的一部分。

撤销授权磋商定于 4 月 10 日举行（照片：ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM）

首都总统通过她的官方 Twitter 帐户评论说，她将遵守对她施加的措施；但是，她指出，她将再次质疑她认为 “部分和过度” 的裁决。

“今天我收到了一份来自 @INEMexico 的新工作，迫使他们删除他们认为是宣传的社交媒体帖子。我继续下载网络，但我们将面临挑战，因为我们认为它是部分的和过度的。再一次，” Sheinbaum 于 3 月 22 日星期二在社交媒体上写道。在陈述的同时，他分享了选举机构发给他的信的副本，信中可以看到，他被指控没有遵守先前发布的预防措施。

值得一提的是，3月18日，国家统计局投诉和投诉委员会对政府宣传和不当宣传 “授权撤销” 的参数中的违规行为采取了新的预防措施。

INE命令AMLO在AIFA就职典礼期间删除其早间会议（照片：总统府）

在在线会议上，选举顾问解释说，尽管有了 “法令”，但联邦司法机构选举法庭专门分庭（TEPJF）和国家最高法院（SCJN）都尚未决定新措施是否适用于当前的选举过程，因此该研究所继续按照现行立法行事。

政府首脑并不是唯一接受预防措施的人，因为国家统计局委员会命令洛佩斯·奥夫拉多尔撤回从费利佩·安赫莱斯国际机场（AIFA）举行的新闻发布会以及传播后者开放和运营的任何材料。

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