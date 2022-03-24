非政府组织称，委内瑞拉军事上台是一场 “灾难”

加拉加斯，3月23日委内瑞拉非政府组织Social Watch周三保证，玻利瓦尔国家武装部队（FANB）官员参与该国掌权意味着一场 “灾难”，代表着过去20年国家控制的失败年。 该组织在一份新闻稿中说：“二十一世纪头二十年的这20年清楚地表明，军队未能按照《宪法》第328条的规定控制国家和积极参与国家发展。”介绍了他们关于FANB及其参政情况的报告. 该非政府组织指出，委内瑞拉执政的军队 “意味着” 一场 “灾难”，他们 “迫使” 社会 “殉难”。 在这方面，他解释说，委内瑞拉正在经历的人道主义和政治灾难的部分原因是适用《宪法》第328条，“（该条）一方面积极地将军队纳入国家发展（...），另一方面，它取消了议会对军事晋升的授权，这取决于总统的意愿。” 另一方面，社会观察解释说，在委内瑞拉的政治过渡情景中，“重要” 提议 “全面重组军事机构，同时重组对该国至关重要的其他部门，例如卫生、教育和解除武装，经济国有化。” 他指出，在寻求解决委内瑞拉危机的办法时，“人们对军队将成为谈判和平解决办法的一部分表示关切和关切”。 但是，他谴责说，“委内瑞拉有将近130名出于政治原因和大规模叛逃的军事囚犯”，这 “使得军方或其中一部分与反对派之间进行任何形式的和解或具体谈判都不可行。”首席 csm/gcs/cfa