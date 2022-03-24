微软估计，到2025年将有350万个网络安全职位空缺

华盛顿，3月23日，美国软件巨头微软周三发布了一项研究，其中估计，到2025年，全球将有350万个空缺的网络安全工作岗位，在八年内增长了35％。 Redmond公司（美国华盛顿州）指出，目前劳动力市场上没有足够的人具备填补空缺职位所需的网络安全技能，而且这个问题在未来几年将变得更加严重。 在主要危险中，该报告列举了供应链中断和 “勒索软件” 攻击或数字赎金支付，并保证网络犯罪分子已经变得高度复杂和多样化。 为了缩小这一劳动力差距，微软已经在去年10月宣布了一项鼓励在美国学习网络安全技能的运动，该运动现在将扩展到另外23个国家。 新的国家包括巴西，哥伦比亚，墨西哥，德国，法国，意大利，以色列和日本等。 该公司表示：“与我们在美国的计划一样，我们的目标之一是确保传统上被排斥的人群有机会进入网络安全劳动力队伍，包括女性。” 就哥伦比亚的具体情况而言，雷德蒙德的公司将支持政府的一项举措，以提高其国家网络安全能力，包括在数字安全，信息安全，网络安全和关键基础设施等领域实施专业培训计划。 为此，它将与向数百万哥伦比亚人提供免费职业培训的哥伦比亚公共机构国家学习服务处（SENA）、哥伦比亚的一所主要私立大学安第斯大学以及当地非政府组织合作。首席 arc/rt