2021年墨西哥从危地马拉旅游业获得了近7000万美元的收入

墨西哥城，3月23日墨西哥旅游部负责人米格尔·托鲁科（Miguel Torruco）周三表示，墨西哥在2021年从危地马拉旅游业获得了近7000万美元的收入，此外还有62,395名来自中美洲国家的空中游客乘飞机抵达，共有62,395名游客。 这位官员在一份声明中表示，2021年，来自危地马拉的旅行者在墨西哥的 “旅游支出为6,999万美元”，与2020年相比增长了81.5％。 这个数字是由托鲁科在与墨西哥驻危地马拉大使罗密欧·鲁伊斯·阿尔梅托的会晤中提供的，其目的是 “讨论增加姐妹国家墨西哥和危地马拉之间旅游交流的战略”。 会议评论说，从危地马拉乘飞机抵达的游客超过62,395人，比2020年抵达的游客增加了60.5％。 该数字使危地马拉在访问墨西哥的国家排名中排名第19位。 另一方面，托鲁科表示，根据官方航空公司指南（OAG），计划在2022年从危地马拉飞往墨西哥的370,627个空中座位，比2021年预定的170,799个座位增加117％。 他回忆说，2021年运营墨西哥和危地马拉之间航线的主要航空公司是墨西哥航空公司、沃拉里斯航空公司和危地马拉航空运输公司（TAG航空公司），从2021年1月至12月，它们共占供应量的97％。 这位官员说，在大流行之前，在2019年，有160,166名游客乘飞机从危地马拉抵达，但在2020年，减少了75.7％。 托鲁科说，就旅游支出而言，危地马拉2019年墨西哥的旅游业总额为1.6038亿美元，但到2020年，危地马拉的旅游业减少了76％。 2月初，危地马拉坎昆-弗洛雷斯航线开通，这是一条空中通道，旨在加强玛雅世界的连通桥梁。首席 jmrg/ia/cpy （照片）