墨西哥增加了 158 例新死亡和 4,251 例来自 covid-19 的新病例

墨西哥城，3月23日，墨西哥卫生部报告说，本周三墨西哥报告了158例新增死亡和4,251例由新冠肺炎引起的感染病例，共计5,640,305例病例，共计322,277例死亡。 根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的统计，根据这些数字，墨西哥是世界上确诊感染人数排名第20的国家，并且是死于该原因的第五大国家，仅次于美国，巴西，印度和俄罗斯。 2月10日，该国报告了927人死亡，这是自12月以来奥米龙变种推动的第四波死亡人数的最高数字。 卫生当局认识到，根据死亡证明，该国可能有46万人死亡，并估计墨西哥实际上累积了5,918,220例感染。 在确诊的感染中，有11,222例活跃病例，在过去14天内出现症状，占总数的0.2％。 此外，自疫情开始以来，已有4,937,642人康复。 墨西哥医院普通病床的平均占用率为8％，重症监护病床的平均占用率为5％，呈下降趋势。 卫生预防和促进部副部长雨果·洛佩斯·加特尔（HugoLópezGatell）周二表示，墨西哥的covid-19大流行处于两年前突发卫生事件以来的最低水平。 这位官员在国家宫上午的新闻发布会上说：“所有指标都处于疫情开始以来的最低水平。” 副部长报告说，他们已经连续八周减少了covid-19大流行。 疫苗接种计划 当局还表示，在疫苗接种计划中，已经接种了超过1.8908亿剂疫苗，最后一天共计197,446剂。 墨西哥政府表示，按绝对数量计算，它是使用最多剂量的第十个国家。 在1.26亿居民中，有8,553万墨西哥人至少接种了一剂疫苗，其中90％的18岁及以上人口至少接种过一次疫苗。 同时，已有7,956万人完成了疫苗接种计划。 自2020年12月底以来，来自美国的2.2435亿剂辉瑞、强生和摩德纳疫苗已运抵墨西哥；英国的阿斯利康、俄罗斯Sputnik V疫苗以及中国的CanSino和Sinovac疫苗。