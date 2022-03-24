路易莎·费尔南达 W 和 Pipe Bueno 会期待他们的第二个孩子

路易莎·费尔南达·W（Luisa Fernand a W）和派普· 布埃诺（Pipe Bueno）是全国演出中最受认可的夫妇之一，这就是为什么他们的儿子马西莫·吉拉尔多·卡塔诺（Máximo Giraldo Catañ o）的出生已成为追随者中最受关注的话题之一的原因，甚至在一年多以前，最小的孩子来到世界之前。

尽管名人作为父母只能稍微享受这个舞台，但据说他们的第二个孩子已经在路上了。

吉拉尔多·卡塔尼奥（Giraldo Cataño）家族中的一个新生婴儿的版本开始在好奇的人中获得相当大的力量，此前娱乐节目 “我什么都知道” 在Instagram上发布，这是他们最近对她进行的一次采访的一部分，在那次采访中，她似乎对腹部不太舒服，并试图将其隐藏起来。来自摄像机。

“注意我哥伦比亚！显然，有一位著名的孕妇：路易莎·费尔南达 W 会期待她的第二个孩子是艺术家 Pipe Bueno，” 媒体说。

考虑到最近来自安蒂奥基亚（Antioquia）的影响者否认了类似的谣言，认为她现在体重增加了几磅，这在她的身材中已经变得很明显，这一消息使许多人感到惊讶，因此反应是立竿见影的。

正如路易莎·费尔南达·W（Luisa Fernanda W）多次重申的那样，考虑到路易莎·费尔南达·W（Luisa Fernanda W）在公开之前花一些时间吸收这类新闻很重要，“我知道一切” 发布的版本需要更大的力量。

“我不明白为什么有些人不让孕妇过上安静的过程，也就是说，有些孕妇没有隐瞒自己的怀孕，而只是想确保头几个月的过程良好，他们的宝宝处于完美状态以能够传达新闻...他说，他们以前没有沟通这一事实并不意味着他们隐瞒了怀孕。”

正如路易莎·费尔南达·W（Luisa Fernanda W）在她的社交网络上解释的那样，一切都是她第一次对乳房进行手术以来已经过去了10年的结果，尽管她以前必须做出改变，但大流行使她无法进行这一过程。

但这不仅仅是假体的改变，因为正如她自己当时透露的那样，她借此机会增加了有机硅的尺寸。