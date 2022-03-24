“法律和理性站在他们一边”：福克斯出来捍卫国家统计局并支持洛伦佐·科尔多瓦

墨西哥前总统维森特·福克斯·克萨达谈到了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）之间的冲突鉴于将于 4 月 10 日进行的撤销授权程序，与国家选举研究所（INE）合作。通过这种方式，这位79岁的政治家使用他的官方Twitter帐户为组织公民协商的选举机构辩护，并支持其主持顾问洛伦佐·科尔多瓦·维亚内洛。

“让我们一起捍卫国家统计局。法律和理性在你身边！我们都知道他是谁的作弊和强奸犯：洛佩斯带着他所有的歌词，” 这位前总统写道。他的评论伴随着科尔多瓦·维亚内洛与记者 J. Joa quínLópezDórig a 的谈话片段，他在谈话中将尽管有选举禁令但仍推动撤销授权的所有演员都描述为 “欺骗”。总统说：“如果陷阱继续下去，唯一会引起的就是公民远离民意调查。”

维森特·福克斯·克萨达呼吁支持国家统计局（照片：Twitter/ @VicenteFozQue）

尽管从2月4日到公民协商之日确定了选举结束期，但塔巴斯克尼奥于2011年创立的政治派别全国复兴运动（Morena）的各位国家领导人和成员仍在国家统计局的视线中，因为他们领导或领导了进行政府宣传以行使民主参与的行为，因为他们通过社交网络或公共活动传播了洛佩斯·奥夫拉多尔的行动和成就。

“（骗子）是所有受到法律禁令和违反法律的公共行为者。他们都是制定规则的人，今天他们不喜欢规则并取笑它们。洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）说，正是所有没有民主承诺的人一次又一次地获得预防措施，他们得到了选举法庭的批准，并腐蚀了民主结构。”

AIFA 就职后，维森特·福克斯·克萨达猛烈抨击 AMLO（照片：Twitter/ @VicenteFoxQue）

在这方面，在3月23日下午，同一国家统计局委员会给了洛佩斯·奥夫拉多尔以及社会传播总协调员兼总统发言人 JesúsRamírez Cuev as三个小时的时间来执行 “必要的行动，程序和步骤 删除会议的音频文件，视听和速记版本”，该会议于3月21日星期一在 费利佩·安赫莱斯国际机场（AIFA）在落成典礼期间，福克斯将这种情况描述为 “惩戒性惩罚”。

应当指出，申诉委员会表示，联邦议会最近批准的重新解释政府宣传概念的法令不适用于目前的撤销授权程序，因为该法令只对符合以下条件的选举进程生效：还没开始。

福克斯·克萨达还使用他的官方 Twitter 帐户向墨西哥城（CDMX）政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多（Claudia Sheinbaum Pardo）发送了一条消息，他一直在国家统计局的视线中在社交媒体上发布支持 AMLO 的帖子。“Sheinbaum，你是一个顽固的连环强奸犯。遵守你的亲信批准的法律，” 这位前总统写道，当地总统指出，由科尔多瓦·维亚内罗（Córdova Vianello）主持的研究所拥有 “个人品牌”，国家统计局和已对其提出投诉的反对派拥有 “个人品牌”。

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