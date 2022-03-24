拉丁美洲人在好莱坞电影中的代表性 “极端” 不足

洛杉矶，3月24日，加州大学洛杉矶分校的一项分析显示，尽管好莱坞电影增加了其他少数民族和女性代表性的多样性，但未能推动将拉丁美洲人纳入去年最佳电影的镜头前或镜头后面安吉利斯（加州大学洛杉矶分校，英文）本周四发布。 该报告是在奥斯卡金像奖颁奖典礼几天后发布的，该奖项提名了以拉丁裔为重点的电影，例如 “Encanto” 和 “West Side Story”。 所谓的《2022年好莱坞多样性报告》发现，在所分析的250多部2021部电影中，占美国人口18.7％的拉丁美洲人在所有主要类别中 “代表性仍然严重不足”。 拉丁美洲人只占主导角色的7.1％。其中只有7.7％是所分析电影总演员的一部分，7.1％是导演，5.6％是作家。 拉丁美洲人的参与数字与有色人种和女性代表的总体数字的增加形成鲜明对比，自2011年以来，就主角而言，该数字几乎翻了两番。 以占美国人口13.4％的非裔美国演员为例。去年，在美国，他们成功获得了电影中15.5％的主角。 被归类为多种族的艺术家在2021年电影的主角中获得了该国人口的 “比例代表制”（10.2％），占主要角色的10.3％。 就其本身而言，具有亚洲血统的主角赢得了5.6％的主要角色，与他们在全国人口中所占的百分比（6％）非常接近。 占人口1.3％的美洲原住民只占主要角色的0.4％。报告强调：“它们在好莱坞几乎看不见，占所追踪的每类作品的不到 1％。” 总体而言，该研究的作者社会学家达内尔·亨特（Darnell Hunt）和安娜·克里斯蒂娜·拉蒙（Ana-Christina Ramón）表示，结果表明，在媒体和电影学院的压力下，好莱坞工会和雇主的包容性努力正在 “奏效”。 但是，他们指出，要确保妇女和少数群体在镜头前后实现平等，仍有工作要做。首席 amv/ims