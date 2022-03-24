岸田研究最后一次导弹发射后对平壤的新制裁

东京3月24日日本首相岸田文雄今天表示，他将寻求七国集团的合作，谴责朝鲜发射新的洲际弹道导弹，并提高对平壤实施新的制裁。 这位日本领导人在星期四抵达布鲁塞尔参加七国集团峰会时表示，最新的朝鲜军备试验是 “鲁莽的” 和 “不可接受的”，对日本媒体发表讲话。 朝鲜今天发射了看似洲际弹道导弹（洲际弹道导弹），该导弹落在距北海道海岸 150 公里、日本群岛以北的 150 公里处，落入日本专属经济区的水域。 这是平壤近五年来首次进行此类试验，正如岸田所指出的那样，由于它是洲际弹道导弹，它违反了联合国安全理事会的决议。 岸田说：“从现在开始，我们将与美国和韩国合作采取行动，包括制裁，” 他还表示打算与七国集团 “寻求密切合作”，以应对新的朝鲜试验。 他还警告说，朝鲜的导弹技术 “正在日益完善和发展”，这突显了采取 “保护日本人民的措施” 的必要性。 岸田星期四抵达布鲁塞尔，参加在比利时首都举行的关于乌克兰战争的七国集团成员峰会，利用其中大多数成员出席北约领导人会议的机会。 根据日本国防部记录的数据，周四发射的导弹行驶了1,100公里的距离，最高高度超过6,000公里，该数据显示，弹丸高度比平壤在2017年最后一次发射洲际弹道导弹高得多。 这篇文章标志着朝鲜政权自行暂停发射洲际弹道导弹的结束，目的是在朝鲜领导人金正恩和时任美国总统唐纳德·特朗普于2018年举行的首次峰会之前拉近立场。 朝鲜政权在2021年单党代表大会上制定了武器现代化五年计划，该计划是目前一系列武器试验的幕后黑手（自今年年初以来进行了12次，创历史新高）。首席 ahg-yk/asb/ig