卡拉·塔拉佐纳接受伊莎贝尔·阿塞维多的公开道歉：“犯错就是人类”

尽管伊莎贝尔·阿塞维多和克里斯蒂安·多明格斯结束了将近三年的恋爱关系，卡拉·塔拉佐纳（Karla Tarazon a）并没有浪费时间继续攻击受欢迎的 “夏贝丽塔”（Chabelita），因为他涉嫌卷入了她与 cumbiambero 的关系。

但是，这场对抗今天结束了，当时舞者使用 Amor y Fuego 相机向电视节目主持人讲话，如果她有感觉的话，道歉。

卡拉·塔拉佐纳（Karla Tarazona）本人听到了@@ 伊莎贝尔·阿塞维多的话，她同意接听该杂志的呼吁，对她多年来头号 “敌人” 向她发出的公开道歉做出现场回应。

这位电台主持人并没有质疑她或继续攻击她，反而很好地道歉，并决定原谅 “Chabelita”，并指出她结束了他们多年的敌意。

“ 犯错是人类，我们在生活中的某个时刻都犯了错误。现在我有了一个组建的家庭，一个总是支持我的好丈夫，我的孩子们...我也要结束这一切。告诉伊莎贝尔公开道歉是可以接受的 ，” 他说。

另一次，卡拉·塔拉佐纳（Karla Tarazon a）透露了她对伊莎贝尔·阿塞维多（Isabel Acevedo）感到不满的真正原因，并指出不忠的话题不是最困扰她的问题，而是当时发生的事情。

“我想让你明白一些东西... 也许一直都不是 '她把我带走或者没把我带走'的话题；总是伤害我的是事情是怎么发生的，我对她的表现并不差...我总是说 '她为什么不说实话'。我认为，归根结底，今天一切都变得非常清楚。我真诚地希望我们在每个人的生活中都感到幸福，” 他补充说。

伊莎贝尔·阿塞维多也向妈妈道歉

伊莎贝尔·阿塞维多出现在节目 Amor y Fuego 中，详细介绍了她与克里斯蒂安·多明格斯多年来的浪漫关系。据舞者说，她很遗憾曾与cumbiambero在一起，因为她的母亲警告她，如果她同意和他在一起会发生什么。

在评论这个话题时，她忍不住要休息一下，因为她记得母亲在好日子和坏日子里都和她在一起，所以她也向她道歉，尤其是因为当时没有听她的话。

他补充说：“ 不幸的是我没听妈妈的话，妈妈多次警告我，他们不在我家接受他，那时我真的很兴奋，坠入爱河，好吧，我只是听了他告诉我的一切 。”

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