乔恩·拉姆和塞尔吉奥·加西亚以胜利开始 WGC 比赛

美国洛杉矶，3月23日，西班牙人乔恩·拉姆和塞尔吉奥·加西亚在本周三在奥斯汀（美国德克萨斯州）举行的世界高尔夫锦标赛-戴尔科技比赛中获胜，比赛将持续到周日。 世界排名第一的拉姆以 4-2 击败哥伦比亚人塞巴斯蒂安·穆尼奥斯。 就他而言，加西亚以 4 和 3 击败了美国人杰森·科克拉克。 “条件并不容易。有一点风，比如阵风（...），但总的来说我还是很坚实的，” 加西亚在美巡赛官方网站上收集的声明中说。 第二天，拉姆将在周四面对美国人卡梅隆·杨，而加西亚将面对世界排名第二的美国人科林·森川。 拉姆和加西亚都试图在组成WGC世界锦标赛的四场锦标赛之一中赢得西班牙高尔夫球手的第一个冠军，这是他继续抵制的。 比斯坎人在 2017 年的同一场锦标赛中获得亚军，在 2017 年和 2020 年的 WGC 锦标赛中获得第三名。这位来自卡斯特利翁的男子在 2014 年圣裘德邀请赛上取得了胜利，他在 2005 年、2007 年和 2013 年的 WGC 锦标赛中排名第二，仅次于北爱尔兰人罗里·麦克罗伊，在 WGC 锦标赛中三次获得第三名。 共有64名选手参加比赛，分为16组四人组（拉姆与美国人帕特里克·里德和卡梅隆·杨以及哥伦比亚人塞巴斯蒂安·穆尼奥斯一起进入第一组，而加西亚与美国人科林·森川和杰森·科克拉克和苏格兰人罗伯特·麦金太尔一起进入第二组）。 从周三到周五，他们与所有人对战，获胜一分，平局为半分。每个小组的16名获胜者将从16轮开始进入淘汰赛阶段。 16 轮比赛将在周六上午进行，第四轮将在当天下午进行。周日从半决赛开始，以决赛和第三名的比赛结束。首席 dvp/msp