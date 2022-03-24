约翰逊将宣布向乌克兰运送 6,000 枚新导弹

伦敦，3月23日，英国首相鲍里斯·约翰逊将于周四在北约和七国集团峰会期间宣布向乌克兰提供新的军事和财政援助一揽子计划，其中包括向乌克兰军队增派6,000枚导弹。 约翰逊将透露，随着包括反坦克炮弹在内的新6,000枚导弹，英国的这些武器的供应量翻了一番，达到1万多枚。 目前，英国当局已经向乌克兰军队提供了4,000件反坦克武器，包括NLAW和标枪导弹，这些导弹可以由一个人从肩膀上发射，分析人士说，这在俄罗斯军队中造成了严重破坏。 还提供了Starstreak防空导弹，以便乌克兰军队可以击退俄罗斯航空的袭击。 除了已经承诺用于经济和人道主义援助的4亿英镑（4.8亿欧元）之外，联合王国还将再向乌克兰武装部队拨出2 500万英镑（3 000万欧元）的财政支持。 此外，根据首相办公室唐宁街的一份声明，“总理” 将向英国广播公司的全球服务拨款410万英镑（490万欧元），作为打击俄罗斯和乌克兰错误信息的努力的一部分。 “（俄罗斯总统）弗拉基米尔·普京已经在乌克兰失败了。但是，当俄罗斯将乌克兰城镇缩为尘土时，我们无法停滞不前。声明说，英国将与盟国合作，增加对乌克兰的军事和经济支持，加强其防御。” 对于英国首相来说，国际社会 “面临着选择”，要么是 “保持自由的火焰活着，要么冒着它被欧洲和全世界冲走的危险”。