伊莎贝尔·阿塞维多向克里斯蒂安·多明格斯发送了公证信，并确认她最终因批评他们的关系而与他在一起

都是谎言吗？伊莎贝尔·阿塞维多（Isabel Acevedo）出现在节目《M agaly TV：La firm a》中，谈论与她终止恋爱关系的真正原因克里斯蒂安·多明格斯。根据 cumbiambero 的说法，他们之所以最终是因为舞者不想让我见到她和卡拉·塔拉佐纳在一起的儿子。

这位有影响力的人否认了来自 AméricaHoy 的动画师的指控，并指出她之所以选择他，是因为她对他的关系不断受到攻击感到厌倦，而且她已经开始不信任他。

他说：“ 我告诉他，我最终选择他是因为他累了我，我已经厌倦了背着他的背包，但他想让我为作为父亲应该承担的行为负责，相反，他说一切都与孩子有关 。”

伊莎贝尔·阿塞维多（Isabel Aceved o）还透露，她与cumbiambero关系终止的另一个原因是她不断受到卡拉·塔拉佐纳（Karla Tarazona）的攻击，因为每次她出去在电视上聊天时，她都与他们建立了关系，而且多年来这种情况并没有改变。

另一次，“Chabelita” 承认她对克里斯蒂安·多明格斯产生了怀疑，以至于拿起手机来回顾他通过Instagram与一些女孩进行的对话。她坚持认为，尽管她没有证实自己有不忠行为，但她确实注意到自己不认识的女人有些调情。

“ 我发现了一些消息，我不知道那个女孩是谁，但是在Instagram上我发现她在调情 。然后我身边的一个人告诉我，他正在和一个不是他的伴侣的人调情，除此之外，克里斯蒂安儿子的母亲也一直在吵架，” 他补充说。

此外，舞者还向她的律师指出，他们向电视节目主持人发送了一封公证信以纠正此事，因为她在电视上所说的话并不是三年恋爱关系后她分居的真正原因。

找到了帕梅拉·佛朗哥的手表

伊莎贝尔·阿塞维多指出，他们和帕梅拉·佛朗哥一起放大克里斯蒂安·多明格斯的那天，cumbiambero 才敢透露他们已经分开了。另外，几天后，他去了 cumbiambero 部门拿起他所拥有的东西，但感到惊讶。

“他出来说他已经和我在一起了，我刚刚在电视上发现，没有双方同意说我们已经完成了。我已经完成了，但他还得告诉我，” 他说。

“我的衣服在他家里，他想让我和他住在一起，但我妈妈告诉我 '他离婚后你才会去。' 那天我去她家，把所有东西都拿出来，在她的浴室里找到了一只手表，那是她的手表（帕梅拉·佛朗哥）因为那时我在一些地方看见了 图片，” 他补充说。

继续阅读：