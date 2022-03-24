Invasion of Ukraine LIVE: International Atomic Energy Agency warned of active fires near Chernobyl plant

这是俄罗斯开始袭击乌克兰以来的第一个月，没有任何证据表明弗拉基米尔·普京的主张出现倒退。

预计周四，美国、欧盟及其七国集团和北约盟国将举行会议，以协调对莫斯科的新制裁。

北约周三估计，在乌克兰的四周战斗中，已有7,000至15,000名俄罗斯士兵丧生。与此同时，俄罗斯当局限制了访问美国搜索引擎谷歌在俄罗斯的新闻服务，因为它包含有关克里姆林宫在乌克兰发动的 “特别军事行动” 的虚假信息。

在克里姆林宫侵略的第一个月后，沃洛德米尔· 泽伦斯基总统敦促世界各地的公民走上街头抗议俄罗斯入侵他们的国家。

接下来，俄罗斯入侵的每分钟一分钟： （乌克兰时间，GMT+2）：

3 月 24 日星期四：

2:30：国际原子能机构（IAEA）警告说，切尔诺贝利市的消防队扑灭了四场森林大火，在俄罗斯入侵乌克兰的框架内，核电站附近仍有活跃的疫情爆发。

监管机构总干事拉斐尔·格罗西在一份声明中说：“监管机构上周告知国际原子能机构，它正在密切监视核电厂禁区的局势，在一年一度的 '火灾季节' 之前，该地区经常发生自发火灾。”

关于允许原子能机构向乌克兰核设施提供技术援助的可能协议，格罗西指出，他愿意 “立即” 前往该国关闭该设施，并补充说，正在进行的谈判没有 “积极的结果”。

1:40：俄罗斯外交部本周三承认，政府在为驻外使馆提供资金方面面临困难。

外交部副部长叶夫根尼·伊万诺夫指出，这些问题源于国际社会各国 —— 包括美国、欧洲联盟、日本、加拿大或联合王国 —— 对莫斯科实施的一系列制裁。

01:00：美国政府本周三证实，其驻莫斯科大使馆已收到俄罗斯外交部宣布为不受欢迎人士的外交官名单。

美国国务院发言人在一份声明中感叹道：“这是俄罗斯在我们双边关系中最后一次徒劳无益的步骤。”

00:55：俄罗斯航天局（Roscosmos）周三报道说，在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京宣布对向欧洲供应天然气的类似措施之后，俄罗斯航天局（Roscosmos）希望要求其国际合作伙伴以卢布支付。

00:40：乌克兰总统沃洛德米尔· 泽伦斯基敦促世界各地的公民走上街头抗议俄罗斯入侵他们的国家。

泽伦斯基在一段英文视频中说：“用乌克兰符号来支持乌克兰，支持自由，支持生命。”“来到你的广场，到你的街道上，变得可见和听见。”

00:15：英国首相鲍里斯·约翰逊周三在两次北约峰会和七国集团前夕宣布，英国将向乌克兰再运送6,000枚导弹，从而使自俄罗斯入侵以来对该国的防御性武器供应量翻一番。

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