据中国媒体报道，发现了人类遗骸和发动机来代替空难

中国北京，3月24日国家电视台今天报道，一架波音737-800飞机周一坠毁，机上有132人，救援人员在中国南方广西地区发现了人类遗骸，据称是飞机的发动机。 目前，在搜救工作中，救援服务已经覆盖了约46,000平方米的面积，没有发现幸存者的迹象。 该发动机的发现增加了该设备的一个黑匣子在周三的位置，特别是记录驾驶舱声音的黑匣子，该黑匣子被送往北京进行专家检查。 “初步检查表明，接收器的外部已严重损坏。中国民航局（CACC）安全负责人朱涛昨晚说，内存单元也遭受了一些损坏，但仍然完好无损。 赵警告说，下载和分析黑匣子中记录的数据 “需要时间”，他进一步表示，该设备 “将提供有关事故原因的重要信息”。 朱说：“空中交通管制员多次试图与机组人员联系，但没有得到任何回应，” 他补充说，当局 “对发生的事情尚不清楚线索”，“天气、空中交通管制和维护等各种因素正在彻底调查中，设计和船舶的制造”。 根据飞行跟踪门户网站 FlightRadar24 的数据，这架由中国东方航空公司运营的飞机在不到三分钟的时间内下降了将近 8000 米，原因尚不清楚，然后坠入偏远山区，那里的地形使救援工作变得困难。 据国家电视台中央电视台报道，天气状况也阻碍了搜索，以至于由于下雨和 “小山体滑坡的危险”，搜索不得不在周三暂时中止。 时间的流逝和飞机撞击的暴力-据一些目击者说，飞机从天上掉下来 “直线下降”-使寻找幸存者的希望破灭了。 在事故发生后的几个小时内，该航空公司设法联系了机上123人的亲属，据当地媒体报道，其中许多人已经去了撞击地点附近的梧州镇，而搜索仍在继续。